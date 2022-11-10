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مسؤولون بارزون في تويتر يقدمون استقالاتهم

شعار موقع تويتر
10 نوفمبر 2022 23:50

أعلن ثلاثة من كبار مسؤولي الأمان والخصوصية في شركة تويتر تقديم استقالاتهم من مناصبهم.

وأعلنت مديرة أمن المعلومات السابقة في تويتر، ليا كيسنر، رحيلها عن الشركة اليوم الخميس.
ووفقاً لرسالة داخلية اطلعت عليها وسائل إعلام، استقال أيضاً من الشركة دامين كيران، مدير الخصوصية، وماريان فوجارتي، مسؤولة الامتثال، مساء يوم أمس الأربعاء.

وقالت كيسنر، في تغريدة على تويتر «اتخذت القرار الصعب بالرحيل عن تويتر... أتيحت لي فرصة العمل مع أناس رائعين وأنا فخورة للغاية بفرق الخصوصية والأمن وتكنولوجيا المعلومات، والعمل الذي قمنا به».

وتحت تغريدة كيسنر، كتب كيران: «لا يمكن أن يقال شيء آخر».

تأتي استقالة هؤلاء المسؤولين بعد نحو أسبوع من إعلان المالك الجديد لتويتر، إيلون ماسك، عملية تسريح ضخمة في الشركة، وبعد ساعات من بدء تويتر توفير علامة التحقق من الحساب، للمستخدمين الذين يدفعون للشركة رسوماً شهرية بقيمة 8 دولارات.

 

 

 

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المصدر: د ب أ
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