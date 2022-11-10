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مهرجان مراكش يحتفي بسينما المؤلف

مهرجان مراكش يحتفي بسينما المؤلف
11 نوفمبر 2022 01:03

الرباط (أ ف ب) 

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بعد توقف عامين بسبب جائحة كوفيد- 19، يعود المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورة جديدة تحتفي بسينما المؤلف، إذ تستضيف عاصمة السياحة المغربية أسماء كبيرة في هذا النوع السينمائي مثل تيلدا سوينتون وباولو سورنتينو. 
ويعطي المهرجان الذي يقام بين 11 و19 نوفمبر، الأفضلية في مسابقته الرسمية للمواهب الشابة التي ستصوغ سينما الغد، ويبسط في الوقت نفسه السجاد الأحمر لضيوفه من كبار نجوم الفن السابع، على غرار الدورات السابقة.
ويعتبر المدير الفني للمهرجان ريمي بونوم أن «الخصوصية التي تميز الخط الفني للمهرجان»، تتثمل في جمعه بين هذين العالمين.

مهرجان مراكش
مراكش
المغرب
مهرجان مراكش الدولي للفيلم
مهرجان مراكش السينمائي
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