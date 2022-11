«The System».. النظام الخطير

أبوظبي (الاتحاد)

يخوض الممثل العالمي تيريس جيبسون المنافسة في الموسم السينمائي لهذا العام بفيلمه الجديد The System - «النظام»، الذي يُعرض حالياً في صالات السينما المحلية، وذلك بعدما حقق نجاحاً لافتاً في سلسلة أفلامه الشهيرة «السرعة والغضب» - Fast and Furious، الذي شارك في جزئه التاسع، وعُرض عام 2021 باسم «الملحمة السريعة» - F9: The Fast Saga.

سطو

يشارك في بطولة الفيلم تيرينس هوارد وجيريمي بيفن وريك ريتز وليل ياكتي وكاليب سبيلياردز، من تأليف إخراج دالاس جاكسون، وتدور قصته حول «تيري» جندي شاب، يقبض عليه بعد عودته من الحرب، خصوصاً بعد تورطه في حادث متعلق بالسطو على منازل أصحاب المواد المخدرة، ويتم تجنيده من قبل السلطات الأميركية للتوغل داخل سجن يعرف باسم «النظام»، لمعرفة ما يحدث داخله.

دراما وأكشن

نجح تيري جيبسون في هذا الدور بالمزج بين المشاهد الدرامية والأكشن والحركة، حيث اضطر للموافقة على تجنيده وخوض هذه التجربة المحفوفة بالمخاطر، لإنقاذ ابنته الصغيرة من مرضها، لاسيما أنها تعاني التجلط في الدم، ولا يستطع دفع تكاليف العلاج والدواء، وقبيل دخوله هذا السجن لإيجاد دليل على وجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وُعد من قبل السلطات بأنهم سيطلقون سراحه بعد تنفيذ مهمته.

مهارات قتالية

اختير «تيري» نظراً لمهاراته واحترافيته في القتال، وخبرته التي اكتسبها من خلال عمله كجندي، وحينما دخل السجن تعرض لبعض المضايقات من بعض الأشخاص، لكنه ظل يخفي سر شخصيته والمهمة التي جاء من أجلها، حتى اكتشف أن نظام السجن هو المشاركة في حلبة قتال بين السجناء، ويتم المراهنة على هذا القتال لبعض المتحكمين في السجن.

خوض معارك

وبالرغم من خطورة الأمر، خصوصاً أن القتال في هذه الحلبة، حياة أو موت، إلا أنه اضطر للمواجهة وخوض معارك قتالية، إذ إن مدير السجن نفسه طلب منه أن يقاتل لصالحه، فما كان على «تيري» إلا المشاركة الفعالة والنجاة بحياته من هذه الزنزانة، ليكشف حقائق هذا المكان المروع، ويحصل على الحرية الموعود بها، ويعود إلى ابنته ليكمل علاجها.