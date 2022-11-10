10 حقائق لـ«فيراري أبوظبي»

نسرين درزي (أبوظبي)

تحتفي مدينة عالم فيراري أبوظبي، بمرور 12 عاماً على تأسيسها كوجهة ترفيهية أساسية على جزيرة ياس، ونقطة جذب مهمة على خريطة السياحة العالمية. وتتألق على رأس قائمة وجهات الترفيه للسكان والزوار والسياح، وحصدت عشرات الجوائز، وحطمت عبر ألعابها المتفردة 4 أرقام قياسية أدخلتها في موسوعة «جينيس»، ما جعلها واحدة من أكثر الوجهات استقطاباً للمشاهير العالميين. وتواصل «عالم فيراري أبوظبي» جهودها لتعزيز خياراتها المتنوعة، وإضافة المزيد من نقاط الجذب التي تناسب الضيوف من الصغار والكبار، لضمان تجربة غير مسبوقة في المدينة الترفيهية الرائدة على مستوى العالم. وفي المناسبة، نجول على 10 حقائق تتمتع بها وجهة السقف الأحمر الأيقوني، الأشهر على الإطلاق.

1- 43 لعبة

عندما افتُتحت «عالم فيراري أبوظبي»، المدينة الترفيهية المستوحاة من علامة «فيراري» أبوابها في عام 2010، كانت تضم 20 لعبة وتجربة ترفيهية. واليوم تضم أكثر من 43 لعبة وتجربة ترفيهية عائلية مميزة، بالإضافة إلى العروض الترفيهية الحية والمهرجانات والفعاليات الموسمية المدهشة التي تستقطب الزوار من أنحاء العالم.

2- أفعوانيات حطمت الأرقام

أفعوانيات «عالم فيراري أبوظبي» تستقطب وتبهر الضيوف من أنحاء العالم، منها أفعوانية «فورمولا روسّا» الأسرع في العالم، وأفعوانية «طيران الأبطال» التي سجلت 3 أرقام قياسية في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية باعتبارها أكثر منحنيات الانطلاق انحداراً في العالم، وأسرع منحنى انطلاق بسرعة تصل إلى 30 كيلو متراً في الساعة، وبزاوية انحدار 51 درجة، وأطول حلقة مقلوبة يصل طولها إلى 52 متراً. وسباق التيربو الذي يتيح للضيوف تجربة أشبه بالجلوس في مقعد سائق اختبار سيارة فيراري والانطلاق عمودياً وثم الانحدار بسرعة كبيرة تقدم شعوراً بانعدام الجاذبية.

3- شوماخر بطل «سكوديريا»

احتفالاً ببطل سباقات الفورمولا-1، الأسطورة مايكل شوماخر، أطلقت «عالم فيراري أبوظبي» عام 2021 تجربة «شوماخر، بطل سكوديريا فيراري»، بالتعاون مع متحف فيراري في مارانيلو بإيطاليا الذي يعد وجهة فريدة تأخذ عشاق الفورمولا-1 في رحلة مدهشة للتعريف بأسطورة بطل العالم لسباقات الفورمولا-1 لـ 7 مرات مع فيراري.

4- منطقة العائلة

تم إطلاقها عام 2020، وصمِّمت لتمنح الضيوف الصغار والكبار المزيد من مشاعر المرح والترفيه عبر 4 نسخ مصغرة من أشهر الألعاب التي تحتضنها المدينة الترفيهية، بالإضافة إلى تجارب مختلفة مناسبة لأفراد العائلة.

5- «جولة على السطح»

توفر «جولة على السطح» و«المسار الانزلاقي»، أعلى مستويات المتعة من خلال تجربة راقية تتيح لضيوف المدينة الترفيهية الاستمتاع بمناظر جزيرة ياس الخلابة، وتجربة رحلة مستوحاة من «عالم فيراري أبوظبي»، تتجاوز ما توفره الأفعوانيات الأخرى.

6- مهرجانات موسمية

تشمل مهرجان الشتاء في الشارع الإيطالي، وهو احتفالية سنوية مفعمة بالبهجة والفرح، تتيح للضيوف الاستمتاع بعطلتهم في موسم الشتاء مع جرعة من الأدرينالين. وقد تم تصميم نقاط الجذب بطريقة تضمن إضفاء المزيد من البهجة مع تجارب شائقة مستوحاة من سيارات فيراري، وأنشطة احتفالية في كل ركن من أركان المهرجان.

7- سباق جري الفورمولا

مستوحى من موسم سباقات الفورمولا-1، وتم تصميمه خصيصاً لجمهور وضيوف المدينة الترفيهية من مختلف الأعمار، وهو سباق جري داخلي يجمع عشاق فيراري والأبطال الصغار للاستمتاع بفعالية مناسبة لأفراد العائلة.

8- عرض لسيارات «هايبر كارز»

نظمت جاليريا فيراري التابعة لـ «عالم فيراري أبوظبي»، عام 2020، معرضاً لسيارات «هايبر كارز» بالتعاون مع متحف فيراري في مارانيلو. ويُعتبر هذا المعرض فرصة فريدة لعشاق السرعة لمشاهدة مجموعة من أجمل سيارات فيراري النادرة وذات الإصدار المحدود التي عكست التقدم البارز في التطور التكنولوجي للعلامة التجارية.

9- تجربة نسائية

تسعى المدينة الترفيهية المستوحاة من سيارة فيراري إلى تعزيز تجربة ضيوفها من النساء وتنظيم عروض خاصة بالمرأة، وقد تعاونت مع متحف فيراري في مارانيلو بإيطاليا لإطلاق معرض Il Rosso e Il Rossa – Women and Ferraris، the untold story، والذي يسلط الضوء على تاريخ سائقات السباق من الإناث. وتجدر الإشارة إلى أن مايا ويج، الفتاة التي صنعت التاريخ كأول عضو في أكاديمية فيراري لسائقي السباقات، زارت المعرض واستمتعت بالألعاب والمرافق الترفيهية المميزة في المدينة الترفيهية.

10- الجوائز

استطاعت «عالم فيراري أبوظبي» على مر السنين الفوز بلقب «المدينة الترفيهية الرائدة في العالم»، مع أكثر من 55 جائزة منذ إنشائها، لتكون بذلك وجهة فريدة من نوعها وواحدة من أهم المعالم السياحية والمدن الترفيهية في العالم. ومن الجوائز التي فازت بها «عالم فيراري أبوظبي»: «السفر الدولية»، «الرابطة الدولية للمتنزهات وأماكن الجذب السياحي»، «مينالاك»، «بلولوب للابتكار»، «ستيفي الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا» و«بارك وورلد العالمية للتميز».

نقطة جذب

في حديثها لـ«الاتحاد» بمناسبة مرور 12 عاماً على تأسيس «عالم فيراري أبوظبى»، قالت ديانا تايلور، المدير العام في المدينة الترفيهية الأضخم من نوعها: استطاعت «عالم فيراري أبوظبي» منذ افتتاحها عام 2010، أن تصبح نقطة جذب عالمية فريدة من نوعها، والمدينة الترفيهية الأولى المستوحاة من سيارات فيراري، والتي تقدم لضيوفها تجربة مفعمة بإحساس فيراري. ونحن فخورون جداً بمرور 12 عاماً من التميز المتواصل، وملتزمون بتعزيز مساعينا لتقديم أفضل التجارب لضيوفنا. وأكدت تايلور الاستمرار في توسيع الآفاق، وإضافة المزيد من التجارب الترفيهية ونقاط الجذب التي تناسب الضيوف من مختلف الأعمار، لضمان تجربة غير مسبوقة في المدينة الترفيهية الرائدة على مستوى العالم.