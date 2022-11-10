ما سر سعادة كيت موس؟

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت النجمة الأميركية كيت موس (48 عاماً) أنها تعيش أسعد أوقات حياتها على الإطلاق منذ أن استبدلت الاحتفالات والسهر باليوغا و«البيلاتيس»، وبدأت ممارسات العناية بنفسها. وترى عارضة الأزياء أن ذلك ما نحتاجه جميعاً، مشيرة إلى أنها لم تغير شخصيتها، بل غيرت نمط حياتها.

وذكر موقع Female First البريطاني لأخبار المشاهير أن كيت أعلنت إطلاق علامتها التجارية في أغسطس الماضي، ووصفتها بأنها «نهج شامل للرعاية الذاتية» لمنتجات الحياة العصرية، مثل شاي الصباح وشاي المساء، ومنتجات العناية بالبشرة مثل كريم الوجه والمنظف.