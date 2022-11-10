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حارس مصرف يسرق أكثر من 180 ألف دولار

عناصر من الشرطة التونسية
10 نوفمبر 2022 20:14

سرق حارس مصرفي تونسي مبلغ 600 ألف دينار (180 ألف دولار أميركي) كان مكلفاً بحمايته، بعدما استغل ذهاب موظف البنك الذي كان برفقته للقاء سبّاك في بيته، على ما أفاد مصدر قضائي ووسائل إعلام محلية اليوم الخميس.

في تفاصيل الحادثة، كان موظف في مصرف محلي يتنقل، أمس الأربعاء، في شاحنة مخصصة لنقل العملة الصعبة وتوزيعها على فروع البنك في العاصمة تونس، برفقة سائق وحارس.

طلب الموظف من سائق الشاحنة تغيير وجهتها إلى منطقة "الدندان" بالعاصمة لكي يتمكن من الذهاب لبيته، حيث كان سبّاك في انتظاره، على ما أفادت سندس النويوي، الناطقة الرسمية باسم محكمة منطقة منوبة حيث وقعت الحادثة، في تصريحات إعلامية.

عند نزول الموظف من الشاحنة، "استغل الحارس الفرصة" وأخذ الحقيبة التي تحتوي على ما قيمته "أكثر من 600 ألف دينار من العملة الصعبة (يورو ودولار) وهرب"، بحسب الناطقة القضائية.

والحارس يعمل في شركة حراسة خاصة، وكانت مهمته تأمين عملية نقل الأموال، وهو من أصحاب السوابق العدلية إذ صدرت في حقه أكثر من عشر مذكرات تفتيش في قضايا سرقة ومخدرات، بحسب النويوي.

وأوقف موظف البنك وسائق الشاحنة رهن التحقيق في القضية.

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