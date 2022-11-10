مجموعة بول ألن تباع بأكثر من مليار دولار

أعلنت دار كريستيز للمزادات أن لوحات ومنحوتات من مجموعة المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت» بول ألن حققت مبيعات تاريخية خلال مزاد تخطت عتبة المليار دولار أميركي، مع تسجيل أسعار قياسية لأعمال من توقيع بعض من أشهر الفنانين العالميين. وقالت دار المزادات في نيويورك، إن خمس لوحات دخلت النادي الحصري للأعمال الفنية التي بيعت بأكثر من 100 مليون دولار في المزادات، في إشارة إلى استمرار نمو سوق الأعمال الفنية. وحقّقت لوحة رسمها جورج سورا سنة 1888 بعنوان «Les Poseuses, Ensemble» («العارضات، معاً»)، وهو عمل مشهور بتقنية التنقيط، أعلى سعر في المزاد بلغ 149.24 مليون دولار، بما يشمل الرسوم، وفق دار كريستيز. وكانت دار المزادات أعلنت أن ريع المزاد سيصب بالكامل لتمويل أعمال خيرية. وبيعت، خلال المزاد، 60 رزمة من أصل 150، فيما تباع الأعمال المتبقية اليوم الخميس. وقد تجاوزت قيمة المجموعة الكاملة الرقم القياسي المسجل سابقاً لمجموعة ماكلو التي تحمل اسم زوجين ثريين من نيويورك، والتي حصدت 922 مليون دولار في مزاد نظمته دار سوذبيز خلال الربيع الماضي. - ثروة ألن

جمع ألن ثروته من خلال إنشاء نظام تشغيل الكمبيوتر الشخصي مع شريكه الشهير بيل غيتس عام 1975. وقد جمع خلال حياته مجموعة فنية ضخمة أعارها للمتاحف قبل وفاته عام 2018 عن 65 عاماً. وبحسب مجلة «فوربس»، كانت ثروته الصافية تبلغ 20.3 مليار دولار وقت وفاته. وترك ألن شركة مايكروسوفت عام 1983، بسبب مشكلات صحية. وأسس متحفاً للثقافة الشعبية في مسقط رأسه في مدينة سياتل الأميركية، وامتلك العديد من علامات الامتياز الرياضية، بما يشمل فريق «سياتل سي هوكس» لكرة القدم الأميركية. - مجموعة متنوعة

بلغت إيرادات المزاد الإجمالية الأربعاء حوالي 1.5 مليار دولار، بما يشمل لوحة الرسام الفرنسي بول سيزان «La Montagne Sainte-Victoire» («جبل سانت فيكتوار») التي بيعت بـ137.8 مليون دولار، أي ما يقرب من ضعف الرقم القياسي لأعمال الفنان في المزادات. كما حطم عمل فنسنت فان غوخ «Orchard with Cypresses» («بستان مع أشجار السرو») الرقم القياسي السابق للفنان الهولندي، محققاً 117.2 مليون دولار. وبيعت لوحة للفنان بول غوغان بعنوان «Maternity II» («الأمومة 2») في مقابل 105.7 مليون دولار. وحققت لوحة «غابة بيرش» للرسام النمسوي غوستاف كليمت 104.6 مليون دولار. وقد جرى تخطي عتبة المليار دولار مع الرزمة رقم 32 التي تضم منحوتة للفنان الشهير ألبرتو جياكوميتي بعنوان «امرأة البندقية 3»، والتي بيعت بمبلغ 25 مليون دولار. وعكس المزاد النوعية الرفيعة لمجموعة ألن الفنية التي تضمنت تشكيلة متنوعة من الأعمال، من الرسام والنحات الألماني الأميركي ماكس إرنست الذي بيعت منحوتته «الملك يلعب مع الملكة» مقابل 24.3 مليون دولار، إلى الأميركي جاسبر جونز، أحد الفنانين الأحياء القلائل الواردة أعمالهم ضمن المجموعة، وقد بيعت مطبوعاته الحجرية «Small False Start» («بداية خاطئة صغيرة») بمبلغ 55.35 مليون دولار. أخبار ذات صلة بيع سيارة مايكل شوماخر بمبلغ قياسي ماسة وردية عملاقة ونادرة تباع لقاء 28.5 مليون دولار

المصدر: آ ف ب