الجمعة 11 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

منطقة مستوحاة من عالم «هاري بوتر» في جزيرة ياس

منطقة مستوحاة من عالم «هاري بوتر» في جزيرة ياس
10 نوفمبر 2022 17:49

أبوظبي (الاتحاد) 
أعلنت ميرال، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، بالشراكة مع شركة وارنر براذرز ديسكفري، عن إضافة منطقة مستوحاة من عالم «هاري بوتر» السحري في مدينة عالم وارنر براذرز أبوظبي الترفيهية على جزيرة ياس، وهي الأولى في المنطقة.وتعد عالم وارنر براذرز أبوظبي أكبر مدينة ترفيهية مغطاة في العالم، وستُشكل منطقة هاري بوتر الغامرة جزءاً من الرؤية الإبداعية المشتركة بين ميرال وشركة «وارنر براذرز» العالمية للترفيه، وستضم مجموعة من المواقع المميزة والمبتكرة المستوحاة من العالم السحري لـ «هاري بوتر».
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ميرال: يسرنا اليوم مواصلة التعاون مع وارنر براذرز ديسكفري، ونتطلع لافتتاح هذه المنطقة الغامرة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط. ونؤكد بهذه الخطوة التزام ميرال الدائم لترسيخ مكانة جزيرة ياس كإحدى أفضل الوجهات العالمية للترفيه والاستجمام وتوسيع نطاق مشاريعها السياحية المميزة في أبوظبي، الأمر الذي يساهم في تعزيز النمو والتنوع الاقتصادي في الإمارة.
وقالت بام ليفورد، رئيس العلامات التجارية والتجارب العالمية في وارنر براذرز ديسكفري: نتطلع لافتتاح هذه المنطقة الجديدة المستوحاة من قصة هاري بوتر في عالم وارنر براذرز أبوظبي بالتعاون مع شريكنا العالمي ميرال، حيث ستعزز منطقة هاري بوتر ما تقدمه مناطقنا الترفيهية في يونيفرسال باركس بما تضمه من أنشطة شيّقة للزوار من جميع الأعمار وخصوصاً لعشاق سلسلة روايات هاري بوتر والأفلام المستوحاة منها، والتي ما تزال تستقطب مئات ملايين المعجبين من مختلف أنحاء العالم.
وقد أصبح عالم «هاري بوتر» اليوم ظاهرة ثقافية عالمية تضم 8 أفلام مستوحاة من سلسلة روايات الكاتبة «جي كي رولينغ» الأكثر مبيعاً، والتي وصلت مبيعاتها إلى أكثر من 600 مليون نسخة عالمياً في أكثر من 200 منطقة، مع ترجمتها إلى أكثر من 80 لغة. ويجتمع اليوم ملايين المعجبين من مختلف أنحاء العالم حول هذه القصة الرائعة والتجارب المبنية عليها.
وستشكل منطقة «هاري بوتر» الغامرة إضافة مميزة إلى التجارب الترفيهية التي يحتضنها عالم وارنر براذرز أبوظبي، بما فيها وارنر براذرز بلازا وبيدروك وديناميت غالتش وكرتون جانكشن وغوثام سيتي ومتروبوليس، حيث تقدم هذه الوجهات للزوار تجارب ترفيهية لا تُنسى، وتدعم رؤية ميرال التي تهدف إلى تعزيز مكانة جزيرة ياس باعتبارها وجهة رائدة عالمياً وتثري تجارب الجزيرة، وتعزز المنظومة السياحية والنمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي.
وستمتد منطقة «هاري بوتر» الجديدة على مساحة واسعة في المدينة الترفيهية، لتقدم لعشاق القصة الشهيرة أوقاتاً مليئة بالتسلية، إلى جانب المناطق الغامرة الـ 6 التي تحتضنها المدينة الترفيهية الحائزة على عدد من الجوائز.

أخبار ذات صلة
وفاة أحد أبطال سلسلة "هاري بوتر" الشهيرة
جزيرة ياس بأبوظبي
هاري بوتر
آخر الأخبار
انتخابات الكونجرس.. «الموجة الحمراء» تتباطأ و«الجدار الأزرق» يهتز
عربي ودولي
انتخابات الكونجرس.. «الموجة الحمراء» تتباطأ و«الجدار الأزرق» يهتز
اليوم 02:01
وقفة احتجاجية لأنصار «التيار الصدري» أمام مجلس القضاء الأعلى في بغداد (أرشيفية)
عربي ودولي
القضاء العراقي يطالب بتغيير «نظام الحكم»
اليوم 01:59
آموس هوكشتاين
عربي ودولي
المنسق الرئاسي الأميركي الخاص لـ«الاتحاد»: الإمارات والولايات المتحدة تنشران السلام وتجمعهما روابط استثنائية
اليوم 01:57
أرشيفية
عربي ودولي
تونس.. التحقيق مع الغنوشي مجدداً في قضية تبييض أموال
اليوم 01:56
الطائرة المفخخة التي أطلقتها الميليشيات الإرهابية تجاه مخيم للنازحين في مأرب (من المصدر)
عربي ودولي
اليمن يحذر من تبعات هجمات «الحوثي» على الوضع الإنساني
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©