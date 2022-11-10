منطقة مستوحاة من عالم «هاري بوتر» في جزيرة ياس

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت ميرال، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، بالشراكة مع شركة وارنر براذرز ديسكفري، عن إضافة منطقة مستوحاة من عالم «هاري بوتر» السحري في مدينة عالم وارنر براذرز أبوظبي الترفيهية على جزيرة ياس، وهي الأولى في المنطقة.وتعد عالم وارنر براذرز أبوظبي أكبر مدينة ترفيهية مغطاة في العالم، وستُشكل منطقة هاري بوتر الغامرة جزءاً من الرؤية الإبداعية المشتركة بين ميرال وشركة «وارنر براذرز» العالمية للترفيه، وستضم مجموعة من المواقع المميزة والمبتكرة المستوحاة من العالم السحري لـ «هاري بوتر». وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ميرال: يسرنا اليوم مواصلة التعاون مع وارنر براذرز ديسكفري، ونتطلع لافتتاح هذه المنطقة الغامرة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط. ونؤكد بهذه الخطوة التزام ميرال الدائم لترسيخ مكانة جزيرة ياس كإحدى أفضل الوجهات العالمية للترفيه والاستجمام وتوسيع نطاق مشاريعها السياحية المميزة في أبوظبي، الأمر الذي يساهم في تعزيز النمو والتنوع الاقتصادي في الإمارة. وقالت بام ليفورد، رئيس العلامات التجارية والتجارب العالمية في وارنر براذرز ديسكفري: نتطلع لافتتاح هذه المنطقة الجديدة المستوحاة من قصة هاري بوتر في عالم وارنر براذرز أبوظبي بالتعاون مع شريكنا العالمي ميرال، حيث ستعزز منطقة هاري بوتر ما تقدمه مناطقنا الترفيهية في يونيفرسال باركس بما تضمه من أنشطة شيّقة للزوار من جميع الأعمار وخصوصاً لعشاق سلسلة روايات هاري بوتر والأفلام المستوحاة منها، والتي ما تزال تستقطب مئات ملايين المعجبين من مختلف أنحاء العالم. وقد أصبح عالم «هاري بوتر» اليوم ظاهرة ثقافية عالمية تضم 8 أفلام مستوحاة من سلسلة روايات الكاتبة «جي كي رولينغ» الأكثر مبيعاً، والتي وصلت مبيعاتها إلى أكثر من 600 مليون نسخة عالمياً في أكثر من 200 منطقة، مع ترجمتها إلى أكثر من 80 لغة. ويجتمع اليوم ملايين المعجبين من مختلف أنحاء العالم حول هذه القصة الرائعة والتجارب المبنية عليها. وستشكل منطقة «هاري بوتر» الغامرة إضافة مميزة إلى التجارب الترفيهية التي يحتضنها عالم وارنر براذرز أبوظبي، بما فيها وارنر براذرز بلازا وبيدروك وديناميت غالتش وكرتون جانكشن وغوثام سيتي ومتروبوليس، حيث تقدم هذه الوجهات للزوار تجارب ترفيهية لا تُنسى، وتدعم رؤية ميرال التي تهدف إلى تعزيز مكانة جزيرة ياس باعتبارها وجهة رائدة عالمياً وتثري تجارب الجزيرة، وتعزز المنظومة السياحية والنمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي. وستمتد منطقة «هاري بوتر» الجديدة على مساحة واسعة في المدينة الترفيهية، لتقدم لعشاق القصة الشهيرة أوقاتاً مليئة بالتسلية، إلى جانب المناطق الغامرة الـ 6 التي تحتضنها المدينة الترفيهية الحائزة على عدد من الجوائز.