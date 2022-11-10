ريم خالد تحلل الوجوه.. بالذكاء الاصطناعي

خولة علي (دبي) أصبحت التكنولوجيا جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وأحدثت نقلة نوعية في تطور الخدمات ووفرت لنا الوقت والجهد، ولا يزال هذا القطاع يحقق نمواً ملحوظاً مع توجه الشباب نحو البرمجة وابتكار مهام وظيفية جديدة بلغة الأرقام لتطوير أداء الأجهزة وعملها.
وسعت ريم عبدالقدوس خالد إلى ولوج عالم البرمجة، بغية العمل على إحداث برامج جديدة في مجال الخدمات الإلكترونية. وقد بدأت رحلتها مع البرمجة منذ أن تعاملت مع الأجهزة الذكية، حيث تعرفت على هذه الأجهزة ولغتها وفك شفرتها. وبالرغم من أن العمل عليها يحتاج إلى دراسة ومتابعة حثيثة، إلا أن ريم لم تدرس أو تتخصص في مجال البرمجة بقدر ما اتخذته هواية للإبحار في جزئيات هذا العالم الذي وجدت نفسها أكثر قدرة على العطاء فيه، ما دفعها إلى التعمق في مجال البرمجة وتحليل البيانات الذي يعد من أهم المهارات المطلوبة في سوق العمل الحالي والمستقبل.
وأشارت إلى أنه لطالما حازت التكنولوجيا حيزاً كبيراً من اهتمامها، مع أنها لم تتمكن من دراسة النظم المعلوماتية في الجامعة، إلا أنها حرصت على الالتحاق بعدة برامج لصقل مهاراتها والعمل على تطوريها، وكان برنامج مبرمج القرن من ضمنها. وتؤمن ريم بأن البرمجة من أهم المهارات التي يجب اكتسابها في المستقبل القريب، وهي حصاد التحديات التي تم خوضها باستخدام نماذج من الذكاء الاصطناعي للتغلب عليها.
نموذج ذكي عملت ريم عبدالقدوس خالد على مشروع تطوير نموذج ذكاء اصطناعي يتمكن من قراءة تعابير الوجه وتحليلها، وذلك لمعرفة حالة الفرد سواء النفسية أو حتى البدنية، وهذا يساعد القطاع الصحي على تحديد نسبة الألم الذي يعاني منه المريض، ما يسهل على الطبيبة معاينة المريض وسرعة الكشف عن حالته الصحية. ويخضع هذا المشروع للتطوير لتمكينه من تحليل لغة الإشارة الإماراتية، وترجمتها باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي. وأكدت ريم أن تعلم البرمجة ولغة الذكاء الاصطناعي شكلت تحدياً كبيراً بالنسبة لها نظراً لكونها تمكنت من استخدام عدد من المصادر المتاحة أونلاين، كما أن الدولة تحرص على توفير العديد من الفرص الاستثمارية بالشباب في مجال البرمجة. وعن مدى إقبال الشباب على البرمجة، أشارت ريم إلى أن جيل الشباب على يقين تام بأهمية لغة البرمجة لتنشئة جيل ملم بالذكاء الاصطناعي ورؤية الحكومة المستقبلية. وهذا ما يمكن لمسه أو مشاهدته من خلال المشاريع المبتكرة التي قدمها الشباب في المسابقات المحلية والدولية.
مشاركات شاركت ريم في برنامج مبرمج القرن، مليون مبرمج عربي من قبل حكومة الإمارات، وبرنامج Techup الذي قدمته مؤسسة عبد الله الغرير. وحصلت عن برنامج Techup على منحتين دراسيتين ممولتين بالكامل لتعلم البرمجة وتحليل البيانات عبر Udacity. وتتطلع إلى بدء رحلتها كمبرمج لتطوير تقنيات جديدة تفيد نظام الرعاية الصحية، وتطوير الأعمال. وتعمل على مشاريع أخرى مثيرة للاهتمام عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة الألعاب والفنون.