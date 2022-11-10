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«الطوافة» الأردنية تناقش المعاناة

«الطوافة» الأردنية تناقش المعاناة
10 نوفمبر 2022 17:18

أبوظبي (الاتحاد) 

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تواصلت أمس الأربعاء عروض «مهرجان الأردن المسرحي» في الدورة الـ 29 التي تقام في المركز الثقافي الملكي بعمان، وتستمر حتى 14 الشهر الحالي، بمشاركة 10 عروض مسرحية من 7 دول عربية.وعرضت مسرحية «الطوافة» من الأردن للمخرجة شفاء الجراح، عن نص لرشا المليفي، وبطولة نجم الدين الزاهرة، أحمد إسماعيل، عمر أبو غزالة، ونغم بطارسة.
وتناول العرض في 60 دقيقة، أزمة اللجوء العربي ومعاناة الإنسان الراغب بالهجرة من وطنه عبر قوارب النجاة التي تذهب به إلى المجهول في بحر عميق هادر وغاضب، لا يدري أين يصل به.
ويقدم العمل تشريحاً دقيقاً لمعاناة المهمشين الساعين إلى إحداث مستقبل واضح الملامح، مسلطاً الضوء على 3 نماذج. ويمثل الإنسان الهارب من ضعفه وفقره وانعدام المستقبل الواضح، بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية السياسية، فيما يرمز الشاب إلى اللاجئ العربي الذي تقطعت به السبل بعد أزمات الربيع العربي، وفرض عليه الابتعاد عن وطنه مرغماً بحثاً عن النجاة من الموت.
وتعرض اليوم الخميس مسرحية «خلاف» من العراق، للمخرج مهند الهادي على خشبة المسرح الرئيس، كما تقام ندوة تقييمية للعرض في قاعة فخر النساء زيد عند الساعة 8:00 مساءً.

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