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الاقتصادي

أمازون تخسر تريليون دولار من قيمتها

أمازون تخسر تريليون دولار من قيمتها
10 نوفمبر 2022 12:54

دخل عملاق التجارة الإلكترونية "أمازون" التاريخ، كأول شركة مدرجة في البورصة، حول العالم تفقد تريليون دولار من قيمتها السوقية، بفعل المخاوف بشأن مستقبل أعمالها وبالتزامن مع تسارع التضخم ورفع معدلات الفائدة.
 
وفي ختام جلسة الأربعاء، هبط سهم "أمازون" بنسبة 4.3 بالمئة لتصل إلى 86.14 دولار، ولتهبط القيمة السوقية للشركة إلى 878.5 مليار دولار، مقارنة بمستوى قياسي بلغ 1.88 تريليون دولار في يوليو 2021.

وشهد سهم شركة التجارة الإلكترونية الأميركية موجة بيعية قوية على مدى الأشهر الماضية، ليفقد نحو 50 بالمئة من قيمته منذ بداية هذا العام.

كما تكبد المؤسس المشارك جيف بيزوس خسائر في صافي ثروته بنحو 83 مليار دولار لتصل إلى 109 مليار دولار.

وكانت "أمازون" قد حققت صافي مبيعات دون التوقعات عند 127 مليار دولار في الربع الثالث 2022، متوقعة تسجيل أقل وتيرة نمو للإيرادات في تاريخ الشركة خلال فصل العطلات، مع عدم اليقين الاقتصادي.

وفي وقت سابق، قررت شركة أمازون إيقاف عمليات التوظيف بشكل مؤقت في بعض القطاعات لديها

ويعاني قطاع التكنولوجيا بشكل عام في "وول ستريت" من خسائر فادحة هذا العام، إذ فقدت أكبر 5 شركات تكنولوجيا من حيث الإيرادات نحو 4 تريليونات دولار من قيمتها السوقية مع مخاوف ركود الاقتصاد ورفع معدلات الفائدة، بحسب بيانات "بلومبيرغ".

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