«أسبوع دبي للتصميم».. مشهدية إبداعية لمستقبل مستدام

دبي (وام)

تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون بدبي، عضو مجلس دبي، وبالشراكة الاستراتيجية مع حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، وبدعم من هيئة الثقافة والفنون بدبي، انطلقت، أمس، فعاليات «أسبوع دبي للتصميم» 2022 في نسخته الثامنة، ليعود بمجموعة استثنائية وغنية من الفعاليات والأنشطة التي تُقام في حي دبي للتصميم، ملتقى الإبداع، ويستمر حتى 13 من نوفمبر الجاري، ترسيخاً لمكانة الإمارة مركزاً محورياً لفنون التصميم والإبداع.

يركّز برنامج «أسبوع دبي للتصميم» هذا العام على مفهوم التصميم من أجل مستقبل مستدام وموضوع «التأثير عبر التصميم»، ويتضمن المهرجان الإبداعي الأكبر والأهم من نوعه على مستوى المنطقة عدداً من الفعاليات والأنشطة التي يُقدمها ما يزيد على 360 من المبدعين، لتعكس هذه الدورة مدى تطور المشهد الإبداعي في دولة الإمارات بمشاركة أكثر من 120 مصمماً من داخل الدولة.

صرحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم قائلة: يرسخ «أسبوع دبي للتصميم»، مع انعقاد نسخته الثامنة، مكانته كمنصة تدعم نمو قطاع التصميم في المنطقة، وتسرّع وتيرة تطوّر دبي كمركز عالمي للإبداع والتصميم، فضلاً عن استكشاف هذه النسخة لابتكارات وتصاميم ذات أثر إيجابي على المستقبل.. دبي ترحّب بأبرز المواهب وشركات الهندسة المعمارية والمصممين على مستوى العالم لعرض تصاميم تدور حول موضوع المستقبل المستدام، وللمشاركة في حوارات تناقش التصميم بصفته عامل تأثير إيجابي على البيئة، إذ تشكل الاستدامة مطلباً مُلحّاً تسعى مختلف القطاعات للمشاركة في تحقيقه بما فيها القطاع الإبداعي.

مواهب استثنائية

وقالت خديجة البستكي، نائب الرئيس لحي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم: بصفتنا شريكاً استراتيجياً، يسعدنا تقديم المهرجان الإبداعي الأكثر تنوعاً في المنطقة في حي دبي للتصميم. ينسجم الحدث مع جهودنا الرامية إلى توفير منصات رائدة ومبتكرة بهدف دعم القطاعات الإبداعية في دبي، ما يرسّخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للتصميم والإبداع والفن، ويعزّز موقعها ضمن شبكة «اليونسكو» للمدن المبدعة. وأضافت: نطمح من خلال المهرجان إلى اكتشاف المواهب الاستثنائية التي تذخر بها دبي والمنطقة، وندعو المهتمين والمتخصصين إلى المشاركة في الأعمال التركيبية والمعارض والفعاليات وورش العمل والجلسات الحوارية التي تقام ضمن أجواء ممتعة ومحفزة على الإبداع.

وقالت كيت باري، مديرة «أسبوع دبي للتصميم»: البرنامج الحافل والغني يُحقّق رؤية دبي لبناء مستقبل أكثر استدامة، حيث يُفتتح الحدث هذا العام بسلسلة من التراكيب الفنية والمعارض لمجموعة من المصممين والمهندسين المعماريين من المنطقة والعالم، وتقوم على فكرة ابتكار المواد الجديدة وإعادة التدوير للحصول على منتجات أفضل لإحداث الأثر الإيجابي المنشود على البيئة.

برنامج حافل

انطلق أمس معرض «داون تاون ديزاين»، الحدث الرئيس على قائمة فعاليات «أسبوع دبي للتصميم» ومعرض التصاميم الرائد على مستوى المنطقة، عند الواجهة البحرية في حي دبي للتصميم، ليعود بأكثر من 200 من المصممين والعلامات التجارية الإقليمية والدولية، وتراكيب فنية فريدة وافتتاحيات العروض المميزة. وتشمل أبرز العروض والفعاليات تركيباً تفاعلياً متعدد الوسائط صممه الاستديو الفني الكندي Iregular برعاية Kohler، وباقة من الحوارات الحية والندوات التي يُقدمها برنامج «المنتدى»، المُنفّذ بدعم من Aritco، وسلسلة معارض تُجسّد موضوع الحدث بعنوان «التأثير عبر التصميم»، وتشمل أول حضور للمبدعين ستيلا مكارتني وOBMI وGrounded Design.

هندسة معمارية

وينظّم حي دبي للتصميم النسخة الثالثة من «الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية السنوي» بالتزامن مع «أسبوع دبي للتصميم»، ويقدم مجموعة أعمال هندسية تهدف إلى ابتكار تصاميم تسهم في بناء مستقبل مستدام، عبر استضافة نخبة من ألمع العقول في مجال الهندسة المعمارية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتسهم الأعمال التركيبية الضخمة والتفاعلية في تسليط الضوء على الابتكار باستخدام مواد وتصاميم مستدامة، ومنها جناح كامل مبني من بقايا المحار، تصميم شركة «فضاء سبايس»، ومناقشة الآثار الإيجابية للتصاميم المستدامة على البيئة، وتُعرض هذه الأعمال الهندسية المبتكرة للمرة الأولى في مواقع مختلفة ضمن حي دبي للتصميم، وهي مصنوعة من مواد مستدامة، مثل نوى التمر وشباك الصيد القديمة والمواد التي تمّت إعادة تدويرها.

ويستضيف البرنامج الحافل لـ «أسبوع دبي للتصميم» هذا العام 3 معارض جديدة تشمل معرض Matter - ials الذي يُقدّم سلسلة من التراكيب الداخلية تُبرز القضايا البيئية المهمة، ومعرض الوسائط المتعددة بعنوان «نساء مصممات» والذي يتيح التجول والاستمتاع بمجموعة من التصاميم الدالة من خلال التراكيب الداخلية وقطع التصاميم المميزة، ومعرض Design in the Metaverse، برعاية شركة MetaDecrypt المتخصصة في تطوير الميتافيرس ومقرها دبي، والذي يُقدّم تجربة ثرية لاستكشاف أثر هذه التقنية على توسيع آفاق التصميم، ومعرض المصممين الإماراتيين السنوي في استوديو D.04.100.

جلسات حوارية

رواد الحدث من المتخصصين في مجال التصميم على موعد مع برنامج شائق يشمل ما يزيد على 100 جلسة حوارية وورشة عمل وتشكيلة من النقاشات والخطابات المهمة، ويركز برنامج «المنتدى في دوان تاون ديزاين» على صناعة التصميم ويستضيف عدداً من المتحدثين الدوليين رفيعي المستوى، منهم مصممة الديكور الداخلي كيلي هوبين الحاصلة على وسام الإمبراطورية البريطانية، والعديد من الجوائز، والمصمم دوتشيو ماريا غامبي المقيم في فلورنسا، وخبراء إقليميين معروفين، ومنهم المهندس المعماري الكويتي جاسم السداح. ويكتشف أعضاء لجنة المناقشة، مثل علي بهماني وماريو جاجلياردي، نقاط التقاطع بين الحرفة والتقنية في إطار موضوع «المصدر، المورد، التعهيد»، كما تقدم فاعلية «مساحة الصنّاع» برنامجاً غنياً بورش العمل الفعالة لعشّاق التصميم من مختلف المستويات والفئات العمرية، ولأول مرة، يتم تنظيم سوق حي دبي للتصميم FLTRD على مدار الأسبوع لتقديم تجربة تسوّق حافلة بالعروض المحلية. ويعرض معهد دبي للتصميم والابتكار مواهبه ورؤيته عبر مجموعة واسعة من البرامج التي تُعدّ الأكبر إلى اليوم. وباعتباره الجامعة الأولى المتخصّصة في مجال التصميم والابتكار على مستوى المنطقة، ينظّم المعهد معرضاً للطلاب في المبنى رقم 4 ومجموعة من الجلسات الحوارية الملهمة، بقيادة هيئة التدريس في الجامعة ومشاركة نخبة من أبرز الأسماء الإماراتية القائمة والناشئة في مجال التصميم، ومنهم: خالد الشعفار من «استوديو خالد الشعفار للتصميم»، سالم القاسمي من استوديو «فكرة» للتصميم، ومرشد محمد من «دريفو».

حدث مفتوح

«أسبوع دبي للتصميم»، حدث مفتوح يرحب بزواره بالمجان، ويمكن تحميل تطبيقه للاطلاع على قائمة المشاركين، واستكشاف برامجه الكاملة، والتسجيل لحضور معرض «داون تاون ديزاين».

بيئة إبداعية

حي دبي للتصميم (d3)، العضو في مجموعة تيكوم، بيئة إبداعية عالمية مخصصة لقطاعات التصميم والأزياء والفنون. وتماشياً مع مكانة دبي كوجهة أعمال رائدة في المنطقة وخارجها، تم إنشاء الحي ليكون أول بيئة إبداعية رائدة تُمكّن الأفراد والشركات من النمو والتعاون والابتكار، وتوفير منصة قوية للإبداع.