مهرة الحوسني.. لوحاتها تتغنى بالطبيعة والتراث

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

استهوتها الألوان والخامات منذ صغرها، وقبل أن تكمل عامها السادس، بدأت ترسم وتعبر عما تشعر به عبر اللون والورق. إبداعاتها لفتت أنظار والديها ومعلمتها، فقدموا لها الدعم الكامل، ووضعوها على الطريق الصحيح، موفرين لها مقومات النجاح. إنها مهرة الحوسني (11 عاماً)، الطالبة بمدرسة دلما في جزيرة دلما، والتي تمتلك موهبة في الرسم، ساعدتها في أن تصبح عضواً في برنامج «موهبتي».

مهرة الحوسني تُعرض أعمالها ضمن برنامج «موهبتي» في منارة السعديات، وتجربتها تختصر قصة حب وتحدٍ وشغف بالرسم. وبالرغم من صغر سنها، تعرف كيف تتشبث بحلمها وتسعى إليه، من خلال صقل مهاراتها واكتساب تجارب جيدة، فسلكت خطاً مميزاً يعتمد على دمج الخامات الطبيعية بمفردات التراث في لوحاتها.

إرادة وعزيمة

برزت موهبة مهرة في الرسم منذ نعومة أظفارها، حيث كانت تقضي معظم وقتها في الرسم، ما جعل والديها يكرسان جهودهما لدعم شغفها، وإلحاقها بالدورات الفنية ومساعدتها على التميز. وقالت والدتها: إن كل طفل يتميز بموهبة يجب على الأهل توفير الظروف المناسبة لإبرازها، مؤكدة أن دعمها لموهبة مهرة، وتوفير البيئة المحفزة، وتعزيز الثقة في نفسها، عوامل جعلتها تتميز وتتفوق. وأضافت: مهرة رشحت نفسها ضمن مبادرة «موهبتي»، وخضعت للتقييم، إلا أن الحظ لم يحالفها، وفي هذا الوقت أخبرتها بأنها يجب أن لا تيأس، وتطور نفسها لتخوض التجربة مرة أخرى، وبالفعل استغرقت وقتاً طويلاً وهي تتدرب وتصقل مهاراتها لتعود للتقييم من جديد، لكن هذه المرة أصبحت أكثر خبرة ومهارة وامتلاكاً لأدواتها الفنية. وبالفعل جسدت رؤيتها المتفردة وفرضت شخصيتها في رسم اللوحات، بعدما عملت بروح الفنان الحقيقي، ونجحت في دمج مفردات التراث مع الطبيعة، لتعطي تصوراً مختلفاً للمتلقي، وتقدم رسالة استدامة للموروث والطبيعة.

وبذلك، بدأت تتعلم وتصقل مهاراتها في الرسم، عبر قنوات عدة، واضعة برنامج «موهبتي» نصب عينيها، وبالفعل تم ترشيحها للبرنامج، وكانت ضمن الذين تم قبولهم، بعد إيمانها بأن الإرادة والعزيمة سر التفوق.

مشاركات بالمعارض

وفق خطة تدريب محكمة، تأسست مهرة في مجال الرسم واكتسبت خبرات عدة، بمساعدة والدتها ومُعلمة الفن، ما زاد ثقتها بنفسها، وفي عام 2018 كانت انطلاقتها الحقيقية، وبداية مشوارها في عالم الفن والإبداع، حيث شاركت في معارض عدة، كان أولها معرض «عن بُعد» حين تقدمت بإحدى لوحاتها للمشاركة به، وفي ثاني معرض شاركت بـ 10 لوحات من رسوماتها، وتم عرضها في منارة السعديات ضمن برنامج «موهبتي»، وبيعت منها لوحتان، لتتوالى مشاركاتها في معرض بعد آخر.

رسم تكعيبي

مهرة تعشق الرسم التكعيبي، وتبدع في رسم الطبيعة والبحر والحيوانات، وتدمج فيها خامات من البيئة، كرمال البحر والحجارة وأوراق الشجر والأغصان، كما تستخدم كرب النخيل، والعديد من الأكسسوارات والأقمشة، في خطوة لإحياء التراث واستدامته، وفي إطار نشرها للفن قدمت مهرة ورشة برعاية مدرسة دلما، وأخرى برعاية مؤسسة التنمية الأسرية ضمن فعاليات مكتبة زايد الإنسانية، تحت عنوان «مبدعون صغار».

جوائز وأحلام

فازت مهرة الحوسني بأكثر من جائزة، ومن كلماتها المعبرة عن حبها للرسم، قالت: أحب الألوان، وأعشق رسم الحيوانات والورود والطبيعة والشخصيات، إنه عالم مليء بالمتعة والمرح، ونظراً لثقتي في قدراتي، أسعى لتحقيق أحلامي بتمثيل بلادي في محافل عالمية.