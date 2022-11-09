«ياس مارينا» يستعد لـ «الفورمولا 1»

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد مرسى «ياس مارينا» للاحتفال بأسبوع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 أبوظبي 2022 باستضافة باقة من التجارب الاحتفالية والعروض الترفيهية العالمية خلال الفترة من 17 وحتى 20 نوفمبر، ومجموعة أوسع من الفعاليات الاحتفالية التي تبنى على الخبرة الطويلة التي تمتد لأكثر من 12 عاماً في استضافة الاحتفالات المميزة خلال عطلة نهاية أسبوع السباق.

إطلالات خلابة

وتستعد ردهة «إيريس» لاستضافة الزوار بأشهى تجارب الغداء والعشاء، والجلسات الخارجية بإطلالاتها الخلابة التي تضفي المزيد من الألق على تجربة متابعة السباق، ويتبعها عدد من الحفلات المخصصة لما بعد السباق والتي تتميز بعدد من أشهر منسقي الأغاني.

ويمكن للضيوف زيارة «إيريس» لمشاهدة الإطلاق الحصري لسيارة مكلارين VUSE 2023 الجديدة والتي ستعرض طوال فترة أسبوع السباق، حيث يمكن للضيوف مشاهدة هذه السيارة المميزة اعتباراً من 18 نوفمبر.

ويمكن لمحبي الجاز والأجواء الكلاسيكية لفترة العشرينيات من القرن الماضي، زيارة ردهة «بينيلوبيز» الجديدة في «ياس مارينا» للاستمتاع بأرقى تجارب موسيقى الجاز وتذوق أشهى الأطباق والنكهات لعيش الأجواء الفرنسية الكلاسيكية لدى هذا المفهوم المتوسطي الفريد الذي سيفتح أبوابه بالتزامن مع أسبوع السباق. وسيتمكن الضيوف من الاستمتاع بالإطلالات الخلابة التي يوفرها التراس الخارجي المواجه للواجهة البحرية على وقع أنغام الجاز والديكورات الكلاسيكية القديمة.

إيقاعات موسيقية

وتقوم ردهة «ستارز آند بارز»، الرياضية الأميركية المميزة في العاصمة، ببث مباشر من مضمار السباق، لقضاء أوقات عامرة بالمرح والترفيه خلال عطلة نهاية الأسبوع مع تجارب البرانش المميزة والإيقاعات الموسيقية. ويمكن لرواد المارينا أيضاً الاستمتاع يومياً بالعروض الترفيهية الحية التي تشمل موسيقى «الدي جي» المميزة.

ويمكن لعشاق عالم السرعة والسيارات الرياضية زيارة معرض «لامبورغيني» المؤقت الذي سينظم خارج المبنى رقم واحد لمشاهدة سيارة «أوركان إس تي أو» الفريدة.

ولعشاق المأكولات البحرية، يستضيف «ياس مارينا» هذا العام ركناً خاصاً في ممشى الواجهة البحرية، حيث يمكن للضيوف تذوق أشهى المأكولات البحرية الطازجة من مياه خليج الفجيرة.