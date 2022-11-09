نرمين الفقي.. طبيبة في «بعد النهاية»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تخوض نرمين الفقي أولى تجاربها الدرامية على المنصات الرقمية، من خلال مسلسل بعنوان «بعد النهاية»، الذي تجسد فيه شخصية طبيبة متخصصة في جراحات القلب، والعمل يتألف من 15 حلقة.

تدور أحداثه في إطار التشويق والإثارة حول العديد من القضايا المجتمعية، تأليف فداء الشندويلي، إخراج وائل فهمي عبد الحميد، ويشارك في بطولته نضال الشافعي، ودنيا عبد العزيز.

ونفت نرمين الفقي ما تردد في بيانات إعلامية عن وجود جزء رابع من مسلسل «أبو العروسة»، مؤكدة أن الشركة المنتجة اكتفت بالأجزاء الثلاثة التي عرضت على مدار 6 سنوات.

وكان آخر أعمال نرمين، مشاركتها بشخصيتها الحقيقية في رمضان الماضي، كضيفة شرف في مسلسل «الكبير أوي» الجزء السادس.