ألمانيا تعلن بدء موجة الإنفلونزا الموسمية

أعلن معهد «روبرت كوخ» الألماني لأبحاث الفيروسات، اليوم الأربعاء، أن موجة الإنفلونزا الموسمية بدأت في ألمانيا.
في تقريره الأسبوعي عن أمراض الجهاز التنفسي الحادة الصادر مساء اليوم، قال المعهد إنه حدد وقت بدء الموجة بأثر رجعي في الأسبوع المنتهي في الثلاثين من أكتوبر الماضي.
يذكر أن نتائج نظام المراقبة الذي يتم فيه فحص عينات الأشخاص المصابين بأمراض جهاز تنفسي حادة، تعد حاسمة بالنسبة لتقديرات المعهد.
في إطار هذا النظام، يبحث المعهد بشكل روتيني عن فيروسات مختلفة مثل الفيروسات الأنفية وفيروس كورونا والإنفلونزا.
كان خبراء المعهد أعلنوا، الأسبوع الماضي، بالفعل رصد اتجاه متصاعد في أمراض الإنفلونزا.
وتابع التقرير أن «بلاغات الإنفلونزا الواردة إلى المعهد خلال الشهور الأخيرة زادت بشكل ملحوظ مقارنة بمواسم ما قبل جائحة كورونا في مثل هذا الوقت»، وذكر المعهد أن من المرجح أن هذا يعزى إلى التوصية التي صدرت منذ جائحة كورونا بضرورة إجراء اختبار لكشف فيروسات الإنفلونزا في حال ظهور أعراض للأمراض التنفسية.
وقال المعهد إن عدد إصابات الإنفلونزا، التي سجلت الأسبوع الماضي، وصل حتى الآن إلى أكثر من 2100 حالة، فيما وصل إجمالي عدد الحالات منذ بدء الموسم في أكتوبر الماضي إلى قرابة 8330 حالة. ونوه المعهد إلى ورود بلاغات كثيرة بشكل خاص من ولايتي بافاريا وشمال الراين ويستفاليا.
كما أبلغ عن 13 حالة تفش للمرض. وقال المعهد إن موجة الإنفلونزا كانت تبدأ في الغالب في يناير في السنوات السابقة لجائحة كورونا وكانت تستمر لما يتراوح بين 3 و4 أشهر.
وتسببت الجائحة والتدابير التي اتخذت لمكافحتها في حدوث تغير قوي في المسار المعتاد لموجة الإنفلونزا في الموسمين الماضيين حيث لم تقع الموجة في موسم 2021/2020 عالميا، كما أنها لم تقع في ألمانيا في موسم 2022/2021 بالمعيار المعتاد إذ إن أعداد الحالات المبلغ عنها لم ترتفع إلا بعد عطلة عيد الفصح أي في وقت متأخر للغاية.