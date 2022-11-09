الخميس 10 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

بيع سيارة مايكل شوماخر بمبلغ قياسي

سيارة مايكل شوماخر
9 نوفمبر 2022 21:53

بيعت سيارة السائق الألماني السابق مايكل شوماخر، التي فاز بها بلقب بطولة العالم في سباقات سيارات فورمولا 1 لعام 2003 مع فريقه فيراري، في مزاد مقابل 13 مليون فرنك سويسري (13,23مليون دولار أميركي).

وكشفت دار "سوثبي" للمزادات أن السعر الذي تم عرضه للسيارة، وهي من طراز (إف 2003 - جي أيه)، كان الأعلى على الإطلاق لإحدى سيارات فورمولا 1 الحديثة.

فاز شوماخر، أسطورة سباقات سيارات فورمولا 1، بستة سباقات للجائزة الكبرى في ذلك العام، الذي شهد تتويجه بلقبه السادس في بطولة العالم لسيارات فورمولا 1 من إجمالي 7 ألقاب فاز بها، فيما نال فريق فيراري، لقب بطولة العالم لفئة الصانعين للمرة الخامسة على التوالي آنذاك.

 

أخبار ذات صلة
لوكلير يتعرض لحادث في «جولة المكسيك»
هاميلتون يتعهد بإعادة مرسيدس إلى القمة
المصدر: د ب أ
مايكل شوماخر
سيارة
مزاد علني
فورمولا 1
آخر الأخبار
شام البكور بطلة لتحدي القراءة العربي في موسمه السادس
الإمارات
شام البكور بطلة لتحدي القراءة العربي في موسمه السادس
اليوم 13:36
«الجولف» يضاعف معاناة بيل في «المونديال»!
الرياضي
«الجولف» يضاعف معاناة بيل في «المونديال»!
اليوم 13:30
أمازون تخسر تريليون دولار من قيمتها
الاقتصادي
أمازون تخسر تريليون دولار من قيمتها
اليوم 12:54
الطلياني لـ «الاتحاد»: جولة «تغيير المراكز» في «القمة» و«القاع»
الرياضي
الطلياني لـ «الاتحاد»: جولة «تغيير المراكز» في «القمة» و«القاع»
اليوم 12:51
محمد بن راشد
الإمارات
محمد بن راشد يشهد حفل تتويج بطل تحدي القراءة العربي في موسمه السادس
اليوم 12:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©