بيع سيارة مايكل شوماخر بمبلغ قياسي

بيعت سيارة السائق الألماني السابق مايكل شوماخر، التي فاز بها بلقب بطولة العالم في سباقات سيارات فورمولا 1 لعام 2003 مع فريقه فيراري، في مزاد مقابل 13 مليون فرنك سويسري (13,23مليون دولار أميركي).
وكشفت دار "سوثبي" للمزادات أن السعر الذي تم عرضه للسيارة، وهي من طراز (إف 2003 - جي أيه)، كان الأعلى على الإطلاق لإحدى سيارات فورمولا 1 الحديثة.
فاز شوماخر، أسطورة سباقات سيارات فورمولا 1، بستة سباقات للجائزة الكبرى في ذلك العام، الذي شهد تتويجه بلقبه السادس في بطولة العالم لسيارات فورمولا 1 من إجمالي 7 ألقاب فاز بها، فيما نال فريق فيراري، لقب بطولة العالم لفئة الصانعين للمرة الخامسة على التوالي آنذاك.