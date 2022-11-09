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سفينة شحن تزوّد محطة الفضاء الدولية بالغذاء

التحام سفينة شحن بمحطة الفضاء
9 نوفمبر 2022 21:26

وصلت سفينة الشحن غير المأهولة "سيجنوس" والتي تحمل 3700 كيلوجرام من الغذاء لطاقم المحطة ومواد للتجارب العملية إلى محطة الفضاء الدولية، اليوم الأربعاء، كما كان مقرراً، حسبما قالت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

والتحمت سفينة الشحن بالمحطة وشاركت وكالة "ناسا" الفيديو على موقع «تويتر».

ولم يتم نشر مجموعة لوحات شمسية على السفينة "سيجنوس" كما كان مقرراً، ومع ذلك نجحت المهمة.

كانت مركبة الفضاء أطلقت، أول أمس الاثنين، من ولاية فيرجينيا الأميركية.

يذكر أن هذه هي رحلة الشحن رقم 18 التي تقوم بها السفينة "سيجنوس" إلى محطة الفضاء الدولية.

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المصدر: د ب أ
ناسا
محطة الفضاء الدولية
سفينة شحن
مركبة فضائية
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