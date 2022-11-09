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اكتشاف نادر عمره 3700 عام في إسرائيل

المشط المكتشف
9 نوفمبر 2022 18:40

اكتشف باحثون نقشاً عمره 3700 عام على مشط صغير من العاج في إسرائيل.

وقالت الجامعة العبرية في القدس، اليوم الأربعاء، إنها أقدم جملة مكتوبة باللغة الكنعانية معروفة حتى اليوم.

يقول النقش، الذي يرجع إلى عام 1700 قبل الميلاد "أتمنى أن يقتل هذا الناب قمل الشعر واللحية".

ووصف يوسيف جارفينكل، وهو عالم آثار من الجامعة العبرية شارك في عمليات التنقيب، الاكتشاف بأنه "حدث مهم في تاريخ قدرة الإنسان على الكتابة.. إن النقش دليل مباشر على استخدام الأبجدية في الحياة اليومية" آنذاك.

وقالت الجامعة، إن المشط الصغير، الذي كان يستخدم مع المصابين بالقمل، يبلغ حجمه 3.5 في 2.5 سنتيمتر وعثر عليه بالفعل في 2017. غير أن النقش لم يكتشف إلا العام الجاري خلال المعالجة اللاحقة.

وقال الباحثون، إن كلمات فردية باللغة الكنعانية كانت اكتشفت قبل ذلك في إسرائيل، ولكن لم تكن أبداً جملة كاملة ذات معنى.

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المصدر: د ب أ
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