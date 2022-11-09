بالصور.. «دبي للتصميم والابتكار» يضيء على الرؤى المستقبلية

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك معهد دبي للتصميم والابتكار، الجامعة الأولى في المنطقة المتخصّصة في مجالات التصميم والابتكار، في فعاليات أسبوع دبي للتصميم الذي يستمر حتى 13 نوفمبر الجاري.

وتعد هذه المشاركة الأكبر من نوعها للمعهد في فعاليات أسبوع دبي للتصميم، حيث ينظّم معرضاً لمشروعات الطلاب ومجموعة من الجلسات الحوارية بإشراف نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية ومجموعة من أبرز الأسماء الإماراتية في مختلف مجال التصميم، مثل خالد الشعفار (استوديو خالد الشعفار للتصميم)، الشيخ سالم القاسمي (استوديو فكرة للتصميم) ومرشد محمد (دريفو).

ومن المقرّر أن يستعرض المصمّم الألماني الشهير ديرك شومان مشاريعه المبتكرة للحياة المستقبلية في الفضاء والبحر، ويشارك في جلسة حوارية حول الرؤية المستقبلية للتنقّل في الفضاء والقطاع البحري وسُبُل تطبيقها في دبي. كما يستضيف المعهد مجموعة من ورش العمل والجلسات التدريبية المتاحة للجمهور.

ويحتفي أسبوع دبي للتصميم، الذي يقام بالشراكة الاستراتيجية مع حي دبي للتصميم، بقطاعات التصميم والابتكار والإبداع في دبي إقليمياً وعالمياً، وذلك من خلال برنامج مكثف من المعارض والفعاليات والجلسات النقاشية وورش العمل والتجارب التي يمكن للجمهور من كافة الأعمار الاشتراك فيها. ويركز البرنامج هذا العام على التصميم من أجل مستقبل مستدام، عبر مجموعة من المجالات، بما فيها الهندسة المعمارية وتصميم المنتجات والديكورات الداخلية والوسائط المتعددة من قبل مصممين إقليميين وعالميين.

وقال محمد عبدالله، رئيس معهد دبي للتصميم والابتكار: «تهدف مشاركتنا هذا العام إلى تسليط الضوء على العقول والمواهب الشابة من طلبة معهد دبي للتصميم والابتكار ومشروعاتهم ومهارات المستقبل التي اكتسبوها خلال رحلتهم الجامعية معنا، بالإضافة إلى تعريف القطاع برؤيتنا وبإمكانات فريقنا الأكاديمي الذي يضم نخبة من خبراء التصميم من مختلف أنحاء العالم».

الجلسات الحوارية:

• جلسة حوارية حول تصميم المنتجات، يديرها الأستاذ المساعد في تصميم المنتجات جوناتا غاتو ويشارك فيها المصمّم الإماراتي خالد الشعفار، وعامر الدور المتخصّص في العمارة والهندسة، وريتشارد ويلسون مؤسس «CoLab»، ونيخيليش موهان خريج من معهد دبي للتصميم والابتكار والشريك المؤسس لشركة «أرض كوليكتيف».

• جلسة حوارية حول إدارة التصميم الاستراتيجي، تديرها الأستاذة المساعدة في إدارة التصميم الاستراتيجي مارينا بيريز، بمشاركة أليساندرو غيتي رئيس قسم الابتكار في المنتجات في شركة «أكسنتشر سونغ»، وديما السروري مؤسس ومدير مختبر «بيوسفيريك سيتي لاب»، وربيع إبراهيم رئيس قسم التصميم والتجارب في شركة «جي إتش دي ديجيتال جلوبال»، ومها عبد الله خريجة من معهد دبي للتصميم والابتكار.

• جلسة حوارية حول تصميم الأزياء، تديرها المحاضِرة إيميلي دوفال بمشاركة مهديّة الجد المتخصّصة في الأزياء المستدامة، وماريج دي روس مؤسسة شركة «بوسيتيف فايبرز»، ولين نظام الدين المؤسس والمدير الإبداعي لمنصّة SOUND ON، وعائشة صدّيقة، المؤسس والمدير الإبداعي ل «إيثيكيل إيليمينتس».

• جلسة حوارية حول تصميم الوسائط المتعددة، يديرها الأستاذ المساعد لتصميم الوسائط المتعددة في معهد دبي للتصميم والابتكار ليو رزيّان، بمشاركة الشيخ سالم القاسمي، مصمم جرافيك متعدد التخصّصات ومؤسس استوديو «فكرة» للتصميم، والمتحدثين الإماراتيين مرشد محمد، مبتكر تطبيق «دريفو» للهواتف المحمولة، وإسرا ليمنز، مؤسسة ومديرة «إسرا ليمنز»، ورحمة العسّاف خريجة من معهد دبي للتصميم والابتكار.

كما يستضيف المعهد الجمهور المشارك في فعاليات أسبوع دبي للتصميم في سلسلة ورش عمل وجلسات تدريبية يديرها أعضاء الهيئة التدريسية، حيث توفر هذه الورش فرصاً للتعلم والتواصل مع التركيز على التفكير التصميمي وتاريخ التصميم والتصميم للفضاء والتصميم ثلاثي الأبعاد ومدن المستقبل.

بالصور.. «دبي للتصميم والابتكار» يضيء على الرؤى المستقبلية

وتتضمّن ورش العمل:

• ورشة عمل تصميم الفضاء الخارجي، يشرف عليها الأستاذ المساعد رافي تشاكيريان، وتستكشف هذه الورشة حلول التصميم التي يمكن للمسافرين في الفضاء في المستقبل استخدامها للتعامل مع مخاطر الرتابة والعزلة، والمخاطر النفسية والفزيولوجية التي سيتعرّضون لها في بعثاتهم الشاقة بعيداً عن أوطانهم.

• ورشة عمل تذكارات من المستقبل، يستضيفها الأستاذ المساعد لتصميم المنتجات، جيوناتا غاتو، يوم 10 نوفمبر من الساعة 10:00 – 11:30 صباحاً في المبنى 4، وتركز الورشة على تصميم تذكار من المستقبل وتحدّي المشاركين لإعادة تخيّل مدينة دبي، وما يمكن أن تصبح عليه في الخمسين عاماً المقبلة.

• ورشة عمل التفكير الإبداعي، النجاح من خلال التصميم، يستضيفها الأستاذ المساعد لإدارة التصميم الاستراتيجي، إلمار شولر. حيث تركّز الورشة على كيفية ظهور الابتكار وكيف يمكن إنشاء أسواق ومنتجات جديدة من خلال التصميم. سيواجه المشاركون بالورشة تحدياً للبحث ومناقشة وتوضيح كيفية تصميم أجهزتهم المحمولة المثالية، وتقام الورشة يوم 12 نوفمبر، من الساعة 5:00 - 6:30 مساءً، في المبنى 4.

بالصور.. «دبي للتصميم والابتكار» يضيء على الرؤى المستقبلية



• ورشة عمل صمّم مدينتك المستقبلية، ستستضيف هذه الورشة الأستاذة المساعدة جوان حايك والمحاضر ميركو دانيلوزو، حيث سينخرط المشاركون في رسم الخرائط المشتركة لأحيائهم وطرح أفكار جديدة لتوصيل مناطق مختلفة من المدينة بناءً على تقاطع الطبقات الحضرية المختلفة: التنقل، والمناظر الطبيعية، والترفيه، وما إلى ذلك، وستقام الورشة من الساعة 3:30 - 5 مساءً، في المبنى 4، في يوم 13 نوفمبر.

ويستضيف المعهد المصمم الألماني الشهير ديرك شومان، وذلك في جلسة حوارية حول الرؤية المستقبلية للتنقّل في الفضاء والقطاع البحري يديرها الأستاذ المساعد لإدارة التصميم الاستراتيجي بالجامعة إلمار شولر، كما ستنضمّ إلى الجلسة عبير الشعالي، أول إماراتية تدخل عالم صناعة اليخوت، وتشغل منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «جلف كرافت». كما سيشارك في الجلسة رافي تشاكريان، المصمم المتخصص في تصاميم الفضاء والأستاذ المساعد في معهد دبي للتصميم والابتكار.

وتناقش الجلسة التصاميم البصرية والمبتكرة في الأرض وخارجها، بما ينسجم مع تطلّعات البشر لاستكشاف العوالم الأخرى من حولهم. وستعقد الجلسة المفتوحة للجمهور يوم السبت 12 نوفمبر من الساعة 2:00 3:30 بعد الظهر، وستتناول التصميم بما يتجاوز الجماليات، واستكشاف حلول المشكلات الحرجة وكيفية إحداث تأثير حقيقي في عالم اليوم والمستقبل.

وتم تأسيس معهد دبي للتصميم والابتكار الذي يقع في حي دبي للتصميم، لتلبية الحاجة المتزايدة للمصممين والمبتكرين المزودين بمهارات وظائف المستقبل في دولة الإمارات والمنطقة، حيث يقدّم مناهج جامعية مصممة بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وكلية بارسونز للتصميم.