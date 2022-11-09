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«ياس ووتروورلد» تقدم يوم 11 نوفمبر.. للسيدات

«ياس ووتروورلد» تقدم يوم 11 نوفمبر.. للسيدات
9 نوفمبر 2022 16:00

أبوظبي (الاتحاد) 

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استجابة للطلب المتزايد وليوم واحد فقط، أعلنت «ياس ووتروورلد» عن تنظيم فعالية «يوم السيدات» يوم الجمعة المقبل، الموافق 11 نوفمبر، حيث يمكن للسيدات الاستمتاع بأوقات خاصة مميزة مع أجمل الألعاب والمنزلقات والتجارب الترفيهية في مدينة الألعاب المائية الأروع في المنطقة.يمكن للسيدات خلال هذه الفعالية خوض تجربة مفعمة بالمرح مع المنزلقات والألعاب المائية والأنشطة المختلفة، وقضاء أوقات فريدة في أجواء من الخصوصية التامة، يمنع فيها استخدام الهواتف النقالة، ويشرف عليها فريق عمل يتكون بالكامل من النساء.
ومع عروض أنغام الدي جي، يمكن للسيدات الاستمتاع بالموسيقى والمشروبات المنعشة طوال اليوم. وللراغبات بمزيد من الحركة والتشويق، تتضمن الفعالية صفوف الزومبا، كما يمكن للسيدات الاستمتاع بكل الألعاب والتجارب الترفيهية الموجودة في المدينة المائية.
 

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