«تراث الإمارات» ينظم مهرجان فاكهة الشتاء

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت أمس الثلاثاء فعاليات مهرجان فاكهة الشتاء، الذي ينظمه نادي تراث الإمارات - مركز أبوظبي النسائي حتى 10 نوفمبر الجاري في مقر المركز بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي.وأوضحت ظبية سعيد الرميثي، مديرة مركز أبوظبي النسائي أن المهرجان يقام كل سنة مع دخول فصل الشتاء، مشيرة إلى أن فاكهة الشتاء هي «شبة النار» التي تعد رمزاً من رموز الكرم عند العرب، حيث كانوا يتفاخرون بضوء النار قديماً، حيث تزاد شعلتها لتكون دليلاً للضيف على وجود سكان في المنطقة.

وأضافت الرميثي: «يضم المهرجان المخصص للنساء العديد من الأنشطة والفعاليات أهمها شبة النار، ورشة القهوة العربية وطريقة صبها وتقديمها للضيوف، الحرف اليدوية مثل السدو والتلي والغزل والخوص، الأكلات الشعبية، صناعة الفخار والقوارب، والورش البحرية».

وقالت: «إن المهرجان يركز على فئة الأسر المنتجة باعتباره مخصصاً للسيدات، ولقد أتحنا فرصة مناسبة لإظهار دور الأسر المنتجة وعرض منتجاتها في المهرجان وتعريف الزوار بالمنتج الخاص بها، وإظهار دور المرأة في مختلف المجالات ووضع بصمتها في إحياء التراث والمحافظة على الهوية الوطنية».

وتشارك في المهرجان العديد من المراكز التابعة للنادي، منها القرية التراثية خلال ورشة الخوص وصناعة القوارب والفخار، ومركز أبوظبي الشبابي بالورش الخاصة بالأطفال والطلبة المنتسبين للمركز، ومنها ورش البحر والغوص واللؤلؤ، فيما تشارك إدارة البيئة والصحة والسلامة - قسم الشؤون البيئية بعرض صور خاصة بالحيوانات البرية في الإمارات، بالإضافة إلى مرسم خاص للأطفال.

يُذكر أن الأمهات والأسر المنتجة تقدم العديد من موروث الأجداد مثل الملابس القديمة، البزار، القهوة، وزهبة العروس والعديد مما يحتويه منزل المرأة الإماراتية حتى يومنا هذا.