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إعصار يؤجل إطلاق صاروح ناسا  إلى القمر

إعصار يؤجل إطلاق صاروح ناسا  إلى القمر
9 نوفمبر 2022 15:03

 قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) إنها ستبقي صاروخها الكبير الجديد المتجه إلى القمر على منصة الإطلاق لتفادي إعصار من المتوقع أن يضرب بالقرب من كيب كنافيرال بولاية فلوريدا، وإن موعد الإطلاق المستهدف الأسبوع المقبل قد تم تأجيله ليومين.
ويقع مركز كنيدي للفضاء بالقرب من منتصف شريط طوله حوالي 386 كيلومترا على شاطئ المحيط الأطلسي في فلوريدا، حيث يقول خبراء الأرصاد إنه من المرجح أن تضرب العاصفة المدارية نيكول مساء اليوم الأربعاء أو في وقت مبكر من غد الخميس كإعصار من الدرجة الأولى.
وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، والذي يتخذ من ميامي مقرا، إنه حتى مساء الثلاثاء، بلغت السرعة القصوى للرياح المصاحبة لنيكول مئة كيلومتر في الساعة، وتتزايد قوة العاصفة أثناء توجهها إلى جزر الباهاما الشمالية في طريقها إلى فلوريدا.
ويبلغ الحد الأقصى لسرعة الرياح المصاحبة لإعصار من الدرجة الأولى بين 119 و153 كيلومتراً في الساعة.
وتم تثبيت صاروخ ناسا الذي ينتمي إلى الجيل التالي ويبلغ ارتفاعه ما يوازي 32 طابقاً، على منصة الإطلاق الأسبوع الماضي في محاولة ثالثة لإطلاقه في رحلته الأولى غير المأهولة إلى القمر ذهابا وإيابا.
وكان من المقرر إطلاق الرحلة، وهي أول مهمة ضمن برنامج "أرتميس" الجديد الطموح لاستكشاف القمر، يوم الاثنين المقبل.

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المصدر: وكالات
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صاروخ
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