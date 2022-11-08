الأربعاء 9 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

تراجع ثروة إيلون ماسك بعد شراء تويتر

حساب إيلون ماسك على تويتر
9 نوفمبر 2022 00:53

انخفض صافي ثروة إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم، دون 200 مليار دولار أميركي، الثلاثاء، مع تخلص المستثمرين من أسهم شركة "تسلا" بسبب مخاوف من أن يكون الرئيس التنفيذي لأغلى شركات صناعة السيارات الكهربائية وأكبر مساهم فيها مهتما أكثر بموقع "تويتر" بعد استحواذه على "العصفورة الزرقاء".
وقالت مجلة "فوربس" إن ثروة ماسك تبلغ الآن 194.8 مليار دولار أميركي، ويأتي جزء كبير منها من حصته، البالغة نحو 15 بالمئة، في "تسلا" التي تبلغ قيمتها السوقية 622 مليار دولار.
وخسرت الشركة نصف قيمتها السوقية تقريبا وانخفضت ثروة ماسك الصافية 70 مليار دولار منذ قدم عرضا لشراء "تويتر" في أبريل الماضي.
وهرب المستثمرون في بادئ الأمر من تسلا بسبب مخاوف من أن يبيع ماسك أسهمها، وباع ماسك أسهما بقيمة 15 مليار دولار في الشركة. وأتم الشهر الماضي صفقة شراء تويتر التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار، مول 13 مليار دولار منها عن طريق قروض و33.5 مليار دولار في صورة تعهدات تمويلية.
وتخشى بورصة "وول ستريت" الآن أن يكون ماسك قد استنزف موارده في الوقت الذي تكثف فيه شركة صناعة المركبات الكهربائية الإنتاج وتواجه منافسة متزايدة.
ومنذ شراء تويتر، لم يغرد ماسك كثيرا عن تسلا وهو أمر ساعده في النجاح على منصة التغريدات القصيرة. واستخدم تويتر بدلا من ذلك في إعلان خطط شركة التواصل الاجتماعي مثل الاشتراك للحصول على العلامة الزرقاء مقابل ثمانية دولارات شهريا.
وماسك هو أغنى شخص في العالم ويملك أيضا شركة "سبيس إكس" للصواريخ.
وانخفض سهم تسلا اثنين بالمئة إلى 193.7 دولار في تعاملات بعد الظهر متراجعا للجلسة الثالثة على التوالي.

أخبار ذات صلة
حظر حسابات في تويتر استُبدلت أسماؤها بـ"إيلون ماسك"
ماسك يعلق على خطط الشارة الزرقاء في «تويتر»
المصدر: رويترز
إيلون ماسك
ثروة
تويتر
تسلا
آخر الأخبار
عضو بعثة الإمارات لدى إلقاء بيان الدولة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: ضرورة تقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني
اليوم 01:49
ليبيون يرفعون في طرابلس الأعلام إحياءً للذكرى الـ70 لاستقلال بلادهم (أرشيفية)
عربي ودولي
الناطقة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية لـ«الاتحاد»: لا حل عسكرياً للأزمة في ليبيا
اليوم 01:46
جنود عراقيون خلال عملية لضبط الأمن في إحدى المناطق (من المصدر)
عربي ودولي
«ديالى» في مرمى إرهاب «داعش»
اليوم 01:43
أميركيون في طابور للإدلاء بأصواتهم خلال انتخابات التجديد النصفي (رويترز)
عربي ودولي
انتخابات «الكونغرس».. بايدن يحذر من فوز الجمهوريين وترامب يتحدث عن «إعلان مهم»
اليوم 01:39
السيسي مشاركاً بالنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر (رويترز)
عربي ودولي
«كوب 27».. تعاون دولي للحفاظ على كوكب الأرض
اليوم 01:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©