تراجع ثروة إيلون ماسك بعد شراء تويتر

انخفض صافي ثروة إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم، دون 200 مليار دولار أميركي، الثلاثاء، مع تخلص المستثمرين من أسهم شركة "تسلا" بسبب مخاوف من أن يكون الرئيس التنفيذي لأغلى شركات صناعة السيارات الكهربائية وأكبر مساهم فيها مهتما أكثر بموقع "تويتر" بعد استحواذه على "العصفورة الزرقاء". وقالت مجلة "فوربس" إن ثروة ماسك تبلغ الآن 194.8 مليار دولار أميركي، ويأتي جزء كبير منها من حصته، البالغة نحو 15 بالمئة، في "تسلا" التي تبلغ قيمتها السوقية 622 مليار دولار. وخسرت الشركة نصف قيمتها السوقية تقريبا وانخفضت ثروة ماسك الصافية 70 مليار دولار منذ قدم عرضا لشراء "تويتر" في أبريل الماضي. وهرب المستثمرون في بادئ الأمر من تسلا بسبب مخاوف من أن يبيع ماسك أسهمها، وباع ماسك أسهما بقيمة 15 مليار دولار في الشركة. وأتم الشهر الماضي صفقة شراء تويتر التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار، مول 13 مليار دولار منها عن طريق قروض و33.5 مليار دولار في صورة تعهدات تمويلية. وتخشى بورصة "وول ستريت" الآن أن يكون ماسك قد استنزف موارده في الوقت الذي تكثف فيه شركة صناعة المركبات الكهربائية الإنتاج وتواجه منافسة متزايدة. ومنذ شراء تويتر، لم يغرد ماسك كثيرا عن تسلا وهو أمر ساعده في النجاح على منصة التغريدات القصيرة. واستخدم تويتر بدلا من ذلك في إعلان خطط شركة التواصل الاجتماعي مثل الاشتراك للحصول على العلامة الزرقاء مقابل ثمانية دولارات شهريا. وماسك هو أغنى شخص في العالم ويملك أيضا شركة "سبيس إكس" للصواريخ. وانخفض سهم تسلا اثنين بالمئة إلى 193.7 دولار في تعاملات بعد الظهر متراجعا للجلسة الثالثة على التوالي.