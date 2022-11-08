الأربعاء 9 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

اكتشاف آلية تمكّن جهاز المناعة من محاربة السرطان

غرافيك يجسد خلايا سرطانية
9 نوفمبر 2022 00:33

اكتشف باحثون في جامعة بازل بسويسرا طريقة لتحييد الآلية التي تستخدمها الخلايا السرطانية لتعطيل هجمات جهاز المناعة في الجسم.
يتوافر جهاز المناعة في الواقع على الوسائل التي تمكنه من التخلص من الخلايا غير الطبيعية. كآلية أمان، تدمج ميزات خاصة في الخلايا السليمة حتى يتعرف عليها الجهاز المناعي. وبالتالي، يمنع الجهاز حدوث هجوم من خلايا غير سليمة. ومع ذلك، فإن الخلايا السرطانية تتلاعب، بشكل خفي، بآلية الأمان هذه بطريقة تجعل الجهاز المناعي يتركها وشأنها.
على مدى السنوات القليلة الماضية، أحدثت العلاجات المناعية ثورة في علاج السرطان. يشمل ذلك العلاجات التي تمنع الخلايا السرطانية من تثبيط الاستجابة المناعية. يتضمن ذلك حجب ما يُعرف بـ«نقاط التفتيش المناعية» باستخدام بروتينات مُنتَجة صناعياً، تسمح للخلايا المناعية بمهاجمة الخلايا السرطانية بنجاح.
يوضح البروفيسور هاينز لوبلي من قسم الطب الحيوي في جامعة بازل ومستشفى بازل الجامعي «مع وجود العديد من الأورام، لم يكن هناك سوى مستويات متواضعة من النجاح. لهذا السبب، نبحث عن طرق جديدة لإشراك الاستجابات المناعية المضادة للورم بشكل أكثر كفاءة».
قدم فريق البروفيسور لوبلي، بالتعاون مع البروفيسورة كارولين بيرتوزي من جامعة ستانفورد، الحائزة جائزة نوبل مؤخراً، تقريراً عن هذا النهج الجديد الواعد في مجلة «ScienceTranslational Medicine».
من خلال تغيير جزيئات السكر على سطح الخلايا السرطانية لدى الفئران، تمكن الباحثون من إنتاج زيادة كبيرة في الاستجابة المناعية المضادة للورم.

تحول الخلايا المناعية إلى خائن
ينصبّ التركيز على جزيئات السكر الموجودة على سطح الخلايا السرطانية، وكذلك على الخلايا الموجودة في جوارها المباشر. هذه السكريات، التي تحتوي على حمض السياليك، توجد أيضًا في الخلايا السليمة، وهي مهمة لتواصل الخلايا فيما بينها. ومع ذلك، فإن الأورام تزيد من نسبة هذه السكريات على سطحها.
تتعرف خلايا مناعية معينة، تسمى الخلايا البلعمية الكبيرة «macrophages»، على سكريات حمض السياليك هذه وتتحول عن غير قصد إلى خائن: فهي تعطي الخلايا المناعية القريبة الأخرى الانطباع بأن كل شيء على ما يرام. أصبحت تجارب فريق البحث على الفئران الآن قادرة على إثبات أنه يمكن إزالة سكريات حمض السياليك، أو على الأقل تقليلها إلى حد كبير، بمساعدة إنزيم. هذا يعني أن الخلايا البلعمية الكبيرة لم تعد تمنع الورم من التعرض لهجوم مناعي.

هيكل مستهدف للعلاجات الجديدة
مكّنت التحليلات الأكثر دقة الباحثين من تحديد المستقبلات الموجودة لدى الفئران بالضبط في الخلايا البلعمية الكبيرة التي تتعرف على سكريات حمض السياليك. إذا أمكن تحديد المستقبل المكافئ في البشر، فقد يكون هذا هدفاً آخر مثيراً للاهتمام في محاولة معالجة الخلايا السرطانية بمساعدة الجهاز المناعي للمريض.
يقول البروفيسور لوبلي «إن الجمع بين نهجنا مع طرق الحصار المناعي التي تم وضعها بالفعل يعني أنه يمكننا حقاً كبح جماح نمو الورم في فئران المختبر». 
كخطوة تالية، يهدف الباحثون إلى البحث عن طرق لإزالة سكريات حمض السياليك من الورم ومحيطه قدر الإمكان، من أجل تجنب تعطيل وظيفة الخلايا السليمة والقضاء على الآثار الجانبية.

أخبار ذات صلة
كشف علمي جديد ينتظره مرضى السرطان
هل يمكن للقلايات الهوائية أن تسبب السرطان؟
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خلايا سرطانية
جهاز المناعة
السرطان
آخر الأخبار
عضو بعثة الإمارات لدى إلقاء بيان الدولة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: ضرورة تقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني
اليوم 01:49
ليبيون يرفعون في طرابلس الأعلام إحياءً للذكرى الـ70 لاستقلال بلادهم (أرشيفية)
عربي ودولي
الناطقة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية لـ«الاتحاد»: لا حل عسكرياً للأزمة في ليبيا
اليوم 01:46
جنود عراقيون خلال عملية لضبط الأمن في إحدى المناطق (من المصدر)
عربي ودولي
«ديالى» في مرمى إرهاب «داعش»
اليوم 01:43
أميركيون في طابور للإدلاء بأصواتهم خلال انتخابات التجديد النصفي (رويترز)
عربي ودولي
انتخابات «الكونغرس».. بايدن يحذر من فوز الجمهوريين وترامب يتحدث عن «إعلان مهم»
اليوم 01:39
السيسي مشاركاً بالنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر (رويترز)
عربي ودولي
«كوب 27».. تعاون دولي للحفاظ على كوكب الأرض
اليوم 01:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©