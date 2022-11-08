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جيمي كيميل يقدم حفل الأوسكار

جيمي كيميل
9 نوفمبر 2022 00:35

لوس أنجلوس (أ ف ب) 

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يتولّى الفكاهي جيمي كيميل للمرة الثالثة تقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار المقبل، بحسب ما أعلن منظمو حدث هوليوود المرموق الذي يحاول التعافي من جدل شهدته دورته السابقة.
ويرى المنظمون في مقدّم البرامج البالغ 54 عاماً خياراً مناسباً لتقديم الدورة الخامسة والتسعين من حفلة توزيع جوائز الأوسكار التي اهتزّت صورتها خلال نسختها الفائتة، عقب توجيه الممثل ويل سميث صفعة على المسرح للفكاهي كريس روك.
وقال جيمي كيميل ممازحاً: دعوتي لتقديم حفلة الأوسكار للمرة الثالثة تشكّل إمّا تكريماً كبيراً أو فخاً. على أي حال، أنا ممتن للأكاديمية.

حفل الأوسكار
جائزة الأوسكار
الأوسكار
جوائز الأوسكار
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