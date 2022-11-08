«لحظات أبوظبي».. تعزز قيم التسامح والتعايش

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

تعود المبادرة المجتمعية «لحظات أبوظبي» في دورتها الثانية، خلال الفترة من 11 نوفمبر 2022 ولغاية 25 ديسمبر 2022، في كل من منطقة أبوظبي، ومنطقة العين ومنطقة الظفرة، بكثير من التشويق والإثارة والمرح، حاملة معها مفاجآت عدة للجمهور المتعطش للأنشطة المفعمة بالحيوية والنشاط لمختلف فئات المجتمع، من أجل تخليد هذه اللحظات المهمة في نفوس الجميع.

جاءت المبادرة التي أطلقتها دائرة تنمية المجتمع لتكرس المعاني الجميلة والتسامح والتلاحم المجتمعي، من مواطنين ومقيمين وزوار، ليعيشوا لحظات العاصمة الرائعة وحضارتها الإنسانية وبيئتها التي تتسم بالتسامح وتقدير قيمة الإنسان، وتشهد المبادرة في دورتها الثانية، العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تنطلق من «ساحة خليفة»، وتُقام في مواقع عدة في أبوظبي والعين والظفرة، بباقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات المثيرة.

يكون الجمهور على موعد مع نهاية أسبوع مليء بالمرح والترفيه رفقة العائلة والأصدقاء، ضمن فعاليات مبادرة «لحظات أبوظبي» يوم 11 نوفمبر الجاري، من ساحة خليفة بمدينة خليفة بدءاً من الرابعة عصراً وحتى 11 مساءً، عبر مجموعة من العروض والألعاب وورش العمل الفنية والأنشطة الترفيهية والرياضية، وغيرها الكثير من التجارب المميزة لسكان وزوّار إمارة أبوظبي من مختلف الأطياف، وتضم قائمة التجارب والأنشطة التي تم تصميمها بدقة لتحظى باهتمام وإعجاب مختلف الفئات، بمن فيهم كبار السن وأصحاب الهمم، العروض المسرحية لـ «الجميلة والوحش» و«علاء الدين»، بالإضافة إلى عروض الفقاعات والبالونات وعروض الخفّة، إضافة إلى فقرات وعروض خاصة بمحبي الحيوانات الأليفة، كما تشمل المبادرة تحفيز مؤسسات القطاع الخاص والعام والقطاع الثالث على المشاركة ورعاية المجتمعات المحلية من خلال التعاون في تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.

60 نشاطاً

أكثر من 60 نشاطاً يستمتع بها الزوار والمشاركون على مدار الأيام الثلاثة من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري، حيث تجمع «لحظات أبوظبي» المجتمعات والعائلات معاً في مجموعة من التجارب الترفيهية والملهمة، لخلق بيئة داعمة لتكوين الصداقات والروابط الاجتماعية بغض النظر عن الاختلافات الثقافية والحضارية والعمرية كافة، لبناء مجتمعات متلاحمة يستمتع أفرادها سوياً بلحظات لا تنسى وذكريات تدوم مدى الحياة، عبر أكثر من 200 نشاط وفعالية.

تلاحم واندماج

وتهدف «لحظات أبوظبي» إلى تعزيز قيم التلاحم والاندماج بين شرائح وأطياف مجتمع إمارة أبوظبي كافة، وتعزيز قيم المشاركة والتطوع عبر سلسلة من الفعاليات المختلفة التي من شأنها أن ترتقي بمستوى المعيشة في الإمارة، لغرس الشعور بالانتماء لدى الأفراد تجاه مجتمعاتهم وعائلاتهم، وخلق بيئة داعمة لتكوين الصداقات وتعزيز العلاقات والتواصل بين الأفراد كافة.

تمكين الشباب

ولتحقيق الاستفادة، فإن جميع الأنشطة والفعاليات في «لحظات أبوظبي» مجانية، حيث يمكن للجميع المشاركة فيها والاستمتاع بتجاربها المميزة، مع تخصيص العديد من الجوائز القيمة، إلى جانب توفير مواقف مجانية، كما تلعب الجهات الراعية للمبادرة دوراً بارزاً في المساهمة في تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة لخلق تجارب ثقافية لها تأثير لا يُنسى، كما توفر المبادرة عدداً من الفرص التطوعية، لتمكين الشباب من المساهمة في بناء مجتمع متلاحم ومتماسك.

فعاليات مشوقة

وعلى مدار مدة انعقادها، تتضمن مبادرة «لحظات أبوظبي» حزمة من الفعاليات المجتمعية الترفيهية المشوقة لكل أفراد العائلة من مختلف الفئات والجنسيات، بدءاً من فعالية الإطلاق في ساحة مدينة خليفة، وتليها فعاليات في مختلف الأماكن في الإمارة، مثل حديقة العاصمة وحديقة محمد بن زايد، ومنطقة مصفح، وحديقة الجاهلي في مدينة العين، ومدينة الظنة في منطقة الظفرة.

«المزرعة الصغيرة»

تتضمن مبادرة «لحظات أبوظبي» عروضاً متجولة وورشاً فنية رائعة مصممة لرسم البسمة على وجوه الصغار، كما يستمتع الزوار بفعالية «المزرعة الصغيرة» وصناعة الأواني الفخارية والأعمال الفنية المشتركة وطقوس إعداد وتناول القهوة، فضلاً عن ورش البستنة المنزلية والمعروضات من الأعمال اليدوية التقليدية.

جدول الفعاليات:

11 إلى 13 نوفمبر في ساحة خليفة في مدينة أبوظبي

18 إلى 20 نوفمبر في حديقة الجاهلي في مدينة العين

25 إلى 27 نوفمبر في مدينة الظنة في منطقة الظفرة

09 و10 ديسمبر فعالية خاصة في مصفح

16 إلى 18 ديسمبر في منتزه محمد بن زايد في مدينة أبوظبي

23 إلى 25 ديسمبر في حديقة العاصمة في مدينة أبوظبي