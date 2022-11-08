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10 نصائح تزيد فرص شفاء طفل التوحد

10 نصائح تزيد فرص شفاء طفل التوحد
9 نوفمبر 2022 00:45

عزة يوسف (القاهرة)

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يعتقد الوالدان أن التوحد من الاضطرابات غير القابلة للشفاء، إلا أن هناك العديد من الطرق التي تساعد الصغار على اكتساب قدرات جديدة والتغلب على العقبات التي تواجههم.
وأوضح الخبراء أنه كلما بدأ الطفل المصاب بطيف التوحد العلاج مبكراً، زادت فرصته في الحصول على نتائج ناجحة وتسريع عملية تطور نموه وتقليل الأعراض.
وأشار موقع «Sunrise Learning» الهندي إلى أن الأهم من العلاج أن يكون الوالدان مستعدين نفسياً لمواجهة التحديات اليومية، عن طريق بعض النصائح لدعم طفلهما، ومنها:
- حاول إشراكه في المهام اليومية، واحترم رغبته في ممارسة السلوكيات النمطية المتكررة.
- استغل اهتماماته لتصنع روابط مشتركة بينكما.
- دعه يُحضر الأدوات التي تشعره بالراحة.
- لا تغضب عليه في لحظات انهياره.
- ركز جيداً في الطرق المختلفة التي يستخدمها طفلك للتواصل معك.
- لا تجبره على تحمل المحفزات الحسية التي تسبب له الإزعاج والتوتر.
- امنحه الوقت للتعافي إذا احتاج إلى ذلك.
- لا تتجاهل المحفزات التي تضايقه بل حاول تجنبها.
- لا تجبره على التصرف بشكل يخالف ما يشعر به.
- كن والداً فخوراً بابنك وإنجازاته الصغيرة.

ذوي التوحد
التوحد
أطفال التوحد
اضطراب طيف التوحد
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