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حنان مطاوع تكشف «سر السلطان»

حنان مطاوع
9 نوفمبر 2022 00:38

محمد قناوي (القاهرة) 

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تجسد الممثلة المصرية حنان مطاوع شخصية فتاة تُعد نموذجاً للمرأة في مقاومة الاحتلال من خلال مسلسل «سر السلطان»، المستوحى من قصة قصيرة بعنوان «سره الباتع» للأديب يوسف إدريس، وتجسد الرواية أسمى معاني نضال الشعب المصري ضد الاحتلال خلال الحملة الفرنسية.
العمل أول تجربة للمخرج خالد يوسف في الدراما التلفزيونية، وقد بدأ تصويره، ويضم أكثر من 50 ممثلاً وممثلة نظراً لطبيعة الأحداث وتعدد الشخصيات، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم أحمد فهمي، أحمد السعدني، حسين فهمي، أحمد عبد العزيز، هالة صدقي، بيومي فؤاد، خالد أنور، وإسلام حافظ. وقال يوسف، إن فكرة إخراج مسلسل تلفزيوني تراودني منذ فترة، ولكن انشغالي بالسينما جعلني أؤجل التجربة إلى أن قرأت قصة «سره الباتع»، فقررت تقديمها في فيلم، ولكن وجدت أن تقديمها في عمل تلفزيوني أفضل وتسويقه يعوض ضخامة الإنتاج. وأضاف خالد أن القصة رائعة، ورغم أنها تتناول حدثاً وقع وقت الحملة الفرنسية على مصر، إلا أن أحداثها تتشابه بشكل كبير مع حدث في مصر منذ 2011 وما بعدها، من ناحية استحضار بعض جوانب البطولة في ثورة القاهرة، من خلال قصة مواطن مصري يقتل أحد جنود الحملة الفرنسية. ويتم إطلاق حملات مطاردة في ربوع مصر كلها من أجل العثور على هذا المصري، خاصة أن له علامة مميزة، وهي أن له أربعة أصابع فقط في يده، ووشم لعصفورة على وجهه، ولكن جيوش نابليون تقع في ورطة حينما يقطع عدد من الشباب في القرية التي يحتمي بها إصبعاً لكل منهم، ويرسمون وشماً مشابهاً له للحفاظ على حياته. يذكر أن آخر أعمال يوسف فيلم «كارما» عام 2018، بطولة عمرو سعد، زينة، غادة عبد الرازق، ووفاء عامر، وكان من تأليف محمد رفيع.

حنان مطاوع
الدراما المصرية
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