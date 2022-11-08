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هذا العام شهد أكثر شهور أكتوبر حرارة في أوروبا

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8 نوفمبر 2022 21:32

في أعقاب أكثر فصول الصيف حرارة في أوروبا، شهدت القارة أكثر شهور أكتوبر حرارة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة، حسبما قالت خدمة "كوبرنيكوس" المعنية بتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء.

ووفقاً للتقرير، ارتفعت درجات الحرارة بمتوسط 2 درجة فوق متوسط الفترة المرجعية بين عامي 1991 و2020، مع تسجيل درجات حرارة قياسية في غرب القارة الأوروبية.

وعلى المستوى الوطني، كان أكتوبر الماضي أكثر شهور أكتوبر حرارة على الإطلاق في النمسا وسويسرا وفرنسا. كما كان هذا هو الوضع في أجزاء كبيرة من إيطاليا وإسبانيا.

وقالت سامانثا بورجيس نائب مدير خدمة "كوبرنيكس"، "شهدت أوروبا أكثر شهور أكتوبر حرارة في التاريخ، حيث ارتفعت درجات الحرارة بأكثر من درجتين فوق مستوى درجات الحرارة خلال الأعوام الـ30 الماضية، وذلك في أعقاب تسجيل أكثر فصول الصيف حرارة على الإطلاق".

 

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