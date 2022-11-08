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انطلاق «الدولي لأفلام حقوق الإنسان» في الرباط

أعضاء لجنة التحكيم
8 نوفمبر 2022 19:12

الرباط (الاتحاد)
أعلنت إدارة المهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان عن انتهاء التحضيرات للدورة العاشرة، المقرر انعقادها بشراكة بين مركز الجنوب للفن السابع والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وبدعم من المركز السينمائي المغربي يوم الجمعة القادم لمدة ثلاثة أيام بسينما الأطلس في العاصمة المغربية الرباط، تحت شعار «السينما لغتنا المشتركة».
يترأس لجنة التحكيم المخرج المغربي محمد عبد الرحمن التازي، وعضوية كل من الممثلة المصرية شيرين والممثلة المغربية فتيحة واتيلي، والمخرج العراقي الألماني ازل ادريس، والإعلامي أسامة الهباهبة من الدنمارك، وتتنافس الأفلام المشاركة على ثلاث جوائز. وهي جائزة المهرجان للفيلم الوثائقي، وجائزة المهرجان للفيلم الروائي، وجائزة لجنة التحكيم.
ولفتت إدارة المهرجان إلى أنها فتحت الباب لتلقي الترشيحات لجائزة حقوق الإنسان التي أحدثها المهرجان منذ عام 2014، إلى جانب الجوائز الثلاث المعتادة المقرر منحها إلى إحدى الشخصيات أو الهيئات الحقوقية التي لها إسهامات في أحد مجالات حقوق الإنسان.
وأكدت على حق الاختلاف وأهمية الحوار والتسامح في العلاقات بين الشعوب والثقافات، مع إلقاء نظرة جديدة وفريدة ومبتكرة على الموضوعات الراهنة مثل خطر الإرهاب والتطرف، الأمن والسلم والانتماء والهجرة، ومعرفة وفهم الثقافات الأخرى، ودعم حقوق الطفل والمرأة ومقاربة التنوع الاجتماعي، فضلاً عن مساهمتها في إرساء مبدأ المساواة والإنصاف.
وأوضح مركز الجنوب للفن السابع، أن الهدف من تنظيم هذا المهرجان هو التعريف بالفيلم، وتوظيفه كأداة للتواصل وتبادل الخبرات والتجارب مع المهتمين بمجال التمثيل والسينما والإخراج، وتشجيع الاهتمام بالثقافة السمعية البصرية.
كما أن إدارة المهرجان تعمل على توظيف ثقافة الصورة والصوت بشكل عام وما يرتبط بالفيلم بشكل خاص كأداة للتربية والحوار، والمساهمة في التعريف بالإبداعات والترويج للأفلام ونشرها ودعمها وتشجيعها، خاصة الهادفة منها والتي تخدم قضايانا المحلية والعربية والأفريقية والإنسانية بشكل عام، وتُسهم في توثيق الذاكرة العربية ورموزها بحثاً وتصويراً وعرضاً، ومناقشة هذه الأعمال الفنية تكريماً لأصحابها.

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