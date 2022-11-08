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إيطاليا تقبض على مافيا محلية روّعت التجار

أفراد من الشرطة الإيطالية
8 نوفمبر 2022 18:49

ألقت الشرطة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، القبض على إحدى عصابات المافيا، في مدينة كاتانيا، والتي فرضت «إتاوات» على الشركات المحلية على مدار سنوات، لعدم المساس بها.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» أن المئات من أفراد الشرطة، تدعمهم فرق متخصصة، نفذوا 21 مذكرة توقيف بحق أعضاء في عصابة «لينيري» التي تتبع منظمة «سانتاباولا إركولانا»، بقيادة رئيسها المسجون حاليا بنيديتو سانتاباولا الذي يطلق عليه «نيتو».

وقالت الشرطة: إن المافيا كانت تفرض «إتاوة» على رجال الأعمال والتجار المحليين على مدار سنوات.

وأشارت إلى تحرير حوالى 20 شركة من قبضة العصابة.

ووجهت اتهامات للمقبوض عليهم، بالابتزاز ومحاولة السرقة والحصول على بضائع مسروقة والاستيلاء على أصول عن طريق الاحتيال وتكوين عصابات مافيا.

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