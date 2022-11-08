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تصميم مبتكر لـ«اليولة» من وحي ثقافة الإمارات

تصميم مبتكر لـ«اليولة» من وحي ثقافة الإمارات
8 نوفمبر 2022 18:37

دبي (الاتحاد)

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ضمن «أسبوع دبي للتصميم 2022»، المهرجان الإبداعي الأكبر على مستوى المنطقة، الذي ينطلق اليوم، تم تصميم عمل فني مبتكر جديد يلبي شغف عشاق الفن والثقافة، ويسهم في تعزيز المشهد الإبداعي في دولة الإمارات.. هذا التصميم المبتكر بعنوان «اليولة»، وهو عمل فني تجريبي مستوحى من الثقافة المحلية الإماراتية وقيمها المهمة، ويجسد مزيجاً نابضاً بالحياة من الأشخاص المتأصلين في التراث الثقافي الغني للدولة، أعلنت عنه مجموعة كارت للتصميم «كارت غروب - Kart Group»، التي تتخذ من دبي مقرًا لها. 
وتعد «اليولة» من الفنون الشعبية الإماراتية الأصلية، وتمثل لوناً لحياة البدو الأصيلة، وهي الأشهر بالإمارات، وتستخدم في معظم المناسبات، وتستهوي جيلاً من الصغار والشباب، واشتُقَّت من فنون العيالة، التي ترمز إلى الشجاعة والفروسية واستعراض القوة، حيث يستعرض المؤدون مهارات التحكم بسلاح اليولة بخفة ورشاقة.
وتنتشر اللعبة غالباً في الأعراس، والمناسبات، والمهرجانات الشعبية، ويُسمى الشخص الذي يؤدي الرقصة بـ«اليويل»، ويؤديها الشباب والشِّيب عبر الإمساك بالسلاح وتدويره باليد فوق الرأس أو من الأمام، وتؤدى بشكل منفرد، أو ثنائي أو رباعي باستخدام العصا أو السلاح في ساحة فنون العيالة أو الحربية، وقام جيل من الشباب الذين أحبوا فن «اليولة» بتطويرها وتحديثها لتصبح استعراضية تمارس بمرافقة بندقية على أنغام الموسيقى والإيقاعات الحديثة والأغاني الحماسية.
وسوف تشارك مجموعة «كارت غروب» بالعمل الجديد المبتكر في «أسبوع دبي للتصميم 2022» المهرجان الإبداعي الأكبر على مستوى المنطقة، الذي ينطلق اليوم في حي دبي للتصميم.
أفاد مصطفى خماش، المؤسس والمدير العام لمجموعة «كارت» للتصميم، بأن التصميم الجديد المبتكر «اليولة»، يمثل جوهر وجمال الانتماء الثقافي المتجذر في قلب كل إماراتي، حيث تتكون التحفة الفنية التي لا تضاهى والتي تغذيها الثقافة من ثماني لوحات معدنية تشكل صورة ظلية لفناني اليولة، وتلتقط بدقة حركة العصا، والتي تسلط الضوء على التغيير التدريجي في موضع العصا بناءً على الرقص الفعلي.
وقال خماش، إن هذا العمل الفني المذهل يبرز الغموض الفني والثقافي دون عناء، ويقدم نظرة خالدة مع تقسيم جيد وبحرفية شديدة، وأعلى معايير الجودة، والاهتمام بالتفاصيل، مشيراً إلى أن الفنون الشعبية تظل ينبوع الثقافة والأصالة الذي يغذي الوعي القومي والمجتمعي لدى الفرد والجماعة، ولدولة الإمارات تراث عريق له العديد من الأشكال والصور يتوارثه الأبناء جيلاً بعد جيل، ويتناقله الخلف عن السلف بحرص واعتزاز.
وأكد المؤسس المدير العام لمجموعة «كارت» للتصميم، أن دولة الإمارات عمومًا ودبي على وجه الخصوص، باعتبارها ملتقى للثقافات، لديها الكثير لتقدمه للعالم من حيث هوية التصميم المتفردة التي تمتلكها، مضيفاً أن قطاع التصميم والفنون البصرية يشكل جزءاً مهماً من القطاع الإبداعي الذي تلتزم دبي بتمكينه وتوفير المنصات المثالية لازدهاره، بما يتناغم مع إحدى أولويات استراتيجيتها المتمثلة في تمكين المشاركة عبر دمج الفن والإبداع ضمن مساحات إمارة دبي، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للثقافة، وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

أسبوع دبي للتصميم
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