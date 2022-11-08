دورات تدريبية لحفظ وصون العمارة الطينية التراثية

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتعاون مع معهد «غيتي» للمحافظة على التراث، النسخة الثانية من الدورة التدريبية الدولية الشهيرة حول الحفاظ على العمارة الطينية في منطقة العين ومنها إلى ولاية منح في سلطنة عُمان.

وقد انطلقت هذه النسخة في 22 أكتوبر الماضي وتستمر حتى 19 نوفمبر 2022، سعياً إلى تعزيز ممارسات حفظ وصون العمارة الطينية التراثية، من خلال تقديم دورات تدريبية عملية للمتخصّصين متوسّطي الخبرة في هذا المجال من مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

تستهدف الدورة التي تستمر على مدار شهر كامل إلى إطلاع المشاركين على مختلف الطرق العملية والنظريات الخاصة بالحفاظ على المباني والعمارة الطينية التاريخية والمواقع الأثرية، بما في ذلك عمليات الحفاظ الوقائي وآليات تحليل المواد ونظريات الحفظ والتوثيق والتشخيص والتدخلات الإنشائية وإعادة التأهيل.

وقال جابر المري، مدير إدارة التراث في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي «تحتضن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا ​​معظم التراث المعماري الطيني في العالم، ورغم ذلك، فهناك عدد محدود من فرص التدريب المتاحة أمام المتخصّصين في مجال الحفاظ على التراث المعماري الطيني فيها، ومن هنا، تواصل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي جهودها في مجال الترميم، وتعزيز التزامها بالحفاظ على هذا التراث على المدى البعيد، عبر إعادة تنظيم الدورة التدريبية الدولية للحفاظ على العمارة الطينية، ومواصلة تحسين مهارات المتخصّصين في هذا المجال الفريد، وعلى الرغم من أهمية هذا التراث المعماري، فغالباً ما يتم إغفاله، ومن هذا المنطلق، تساهم إعادة تنظيم هذه الدورة التدريبية الدولية في تعزيز رؤيتنا نحو تراثنا، باعتباره دليلًا على عراقة ماضينا وكيفية تطوّر مجتمعنا، بما يتيح لنا دعم نظرتنا نحو تاريخنا وتقاليدنا بأفكار جديدة، وتطوير وعي أعمق بأنفسنا وبمكانتنا في العالم».

والنسخة الجديدة من الدورة التدريبية التي يشرف عليها متخصّصون محليون ودوليون، تعتمد على منطقة العين كموقع عمل خارجي للمشاركين في تعلّم التقنيات والممارسات العملية حول الحفاظ على العمارة الطينية والمواقع التراثية، عبر مجموعة من المحاضرات والمناقشات وجلسات المختبر والعروض التوضيحية والزيارات والتدريبات الميدانية المخصّصة لتعريف المشاركين على النظريات الأساسية للحفاظ على هذا التراث، وعلى التكنولوجيا والأبحاث المتطوّرة في هذا المجال.

تعد الدورة التدريبية الدولية للحفاظ على العمارة الطينية جزءاً من جهود دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الأوسع للحفاظ على التراث الثقافي لدولة الإمارات والمنطقة الأوسع وخارجها وحمايته، وتتعاون الدائرة مع منظمات مرموقة من جميع أنحاء العالم لتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على التراث.