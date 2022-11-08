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صور.. اكتشاف استثنائي عمره 2300 عام في إيطاليا

تمثال برونزي مكتشف في إيطاليا
8 نوفمبر 2022 17:49

عثر علماء الآثار في إيطاليا على أكثر من 20 تمثالاً من البرونز محفوظة بشكل بديع في أحواض استحمام ساخنة بمنطقة توسكاني يعود تاريخها إلى العصور الرومانية القديمة، في ما يصفه الخبراء بأنه اكتشاف «استثنائي».

وعثر على التماثيل خلال الأسبوعين الماضيين في «سان كاشانو دي بانيه»، وهي بلدة واقعة فوق تل على بعد نحو 160 كليومتراً إلى الشمال من العاصمة روما، حيث كان علماء الآثار يستكشفون الأطلال القديمة على مدى ثلاثة أعوام الماضية.

وقال جاكوبو تابولي الأستاذ المساعد بجامعة الأجانب في سيينا، والذي يقود المشروع الأثري، اليوم الثلاثاء «إنه اكتشاف مذهل واستثنائي».

وأضاف  تابولي أن التماثيل، التي تقول وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، إن عمرها 2300 عام، مغطاة بما يقارب 6 آلاف عملة برونزية وفضية وذهبية، وساهمت المياه الساخنة في سان كاشانو في الحفاظ عليها «تقريباً مثلما كانت عليه».

وقال العالم الخبير في الآثار الإيطالية، إن فريقه عثر على 24 تمثالاً كبيراً، بالإضافة إلى بضعة تماثيل صغيرة، وأضاف أن الشيء غير المعتاد هو أنها مصنوعة من البرونز وليس من الطين.

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