«المغاوير».. يكسب المراهقين مهارات حياتية معاصرة

أكدت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المباركة، أن رعاية النشء والشباب تتصدر أجندة أولويات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إيماناً من سموه بأهمية الدور الرائد الذي ينهض به شباب الوطن في تلبية متطلبات أجندة الخمسين المقبلة، مشيرة إلى أن سموه وبرؤيته الثاقبة ينظر إلى أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في بناء المستقبل والغد المشرق للوطن، ومن هنا يأتي اهتمام مؤسسة المباركة ورسالتها الشاملة في النهوض بالشباب، وتوجيه البرامج والمبادرات والمشاريع التطبيقية لإكسابهم المهارات اللازمة للعصر الحديث. وأوضحت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك آل نهيان، أن مؤسسة المباركة أطلقت في بداية أكتوبر 2022 دورةً جديدةً من برنامجها الوطني المتميز «المغاوير» الذي يستهدف المراهقين من (12 - 17) عاماً، وهو برنامج ابتكاري معاصر يكسب المراهقين المهارات والقدرات اللازمة لمواجهة التحديات الحياتية، ودعم أولياء الأمور بالمتطلبات الضرورية خلال فترة المراهقة لتخطي هذه المرحلة بإيجابية. وأكدت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك آل نهيان، حرص المؤسسة على توظيف الموارد والإمكانيات اللازمة لتعزيز النهوض بمسيرة النشء والمراهقين والشباب في وطننا الغالي، بما يرسخ مكانة النموذج الفريد الذي قدمته دولة الإمارات في رعاية هذه الفئة والاهتمام بها، وتسليحها بالعلوم والمعارف التي تمكنها من مجابهة تحديات العصر، وما يشهده من تطورات علمية وتقنية متسارعة، كما ثمّنت تعاون الشركاء الاستراتيجيين ودورهم الحيوي في إنجاح فعاليات برنامج «المغاوير» الذي أطلقته مؤسسة المباركة عام 2018، واستقطب أعداداً كبيرة من النشء والمراهقين ضمن فعالياته التي تشمل مختلف المجالات التطبيقية لصقل شخصية الفرد وإكسابه المهارات العلمية والتطبيقية التي تعزز من انطلاقه نحو التميز والريادة والابتكار. وبإشراف ومتابعة حثيثة على البرنامج من قبل الشيخة شما بنت خليفة بنت حمدان آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة المباركة، تضمنت الدورة الجديدة من برنامج «المغاوير» فعاليات عدة من المهارات الذهنية التي تعزز شخصية الطلبة المشاركين، وتنمي لديهم العمل بروح الفريق، والتعاون الجماعي، بالإضافة إلى مهارات حياتية ترسخ لديهم الهوية الوطنية. كما تضمن البرنامج التطبيقي لـ «المغاوير» عدداً من الزيارات الميدانية التي شملت ممارسة ألعاب التنس، والرماية بالقوس، وركوب الخيل، والتطوع في تنظيم مباراة كرة قدم، وكذلك زيارة صالة أرينا والتعرف على الجهود المبذولة هناك لتنظيم البطولات والمسابقات المحلية والدولية بها، بالإضافة إلى زيارة متحف اللوفر، وقصر الوطن والتعرف على الأهمية الثقافية والتاريخية لكل منهم. كما حضر الشيخ نهيان بن خليفة بن حمدان آل نهيان مع وفد «المغاوير» جانباً من الزيارة الميدانية التي قام بها المغاوير إلى إسبريسو لاب، وتعرفوا على هذا المشروع والتحديات التي واجهته في تدشينه والنصائح والتجارب التي يمكنهم الاستفادة منها عند إطلاقهم مشروعات ريادة الأعمال مستقبلاً. ومن جانبهم، أكد الأعضاء المشاركون أهمية دور ورسالة برنامج «المغاوير»، وما يحققه من استفادة علمية وتطبيقية لكل منهم، حيث قال محمد خالد الهاشمي، (16 عاماً): «حصلنا على تجارب ثرية خلال هذه الزيارات الميدانية لعدد من مواقع التنمية الوطنية في وطننا الغالي، كما سعدنا خلال إحدى هذه الزيارات بمقابلة إبراهيم الملوحي، مؤسس إسبريسو لاب، وسعدنا بسماع قصة نجاحه وتحدياته خلال تأسيس مشروعه».