أسترالي ينجو من موت محقق بعد هجوم من سمكة قرش عملاقة

خرج ماثيو غورن في رحلة صيد ترفيهية في أستراليا، دون أن يدري هذا الصيد أن الرحلة كادت تعرضه لخطر الموت بعدما باغتته أخطر الحيوانات والبحرية.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ماثيو كان يقود القارب الصغير الطولي الشكل "كياك"، في خليج سبنسر، الذي يقع جنوبي أستراليا عندما وقع الحادث.

وكان يضع كاميرا على قبعته وثقت ما حدث، ورصدت اقتراب سمكة قرش عملاقة يبلغ طولها 3 أمتار.

ولم تكتف السمكة بالمرور العابر، إذ حامت مرارا وتكرار أسفل القارب الصغير.

وعندما حاول الرجل التجديف للابتعاد عن المكان، الذي كان قريبا من الشاطئ، باغته القرش وحاول انتزاع المجداف الذي كان بحوزته.

وأقر الصياد بخطئه في عدم جلب الدرع الحامي من سمك القرش إلى القارب.

وقال متحدث باسم المجلس المحلي إن المنطقة الساحلية تحظى بشعبية بين الصيادين لكونها غنية بأسماك الكنعد والنهاش.

وأضاف أن معظم أسماك القرش التي تأتي هنا لحسن الحظ تتغذى على سمك الكنعد.

وقال: "عندما تكون هناك سمكة كبيرة، ستكون هناك سمكة أكبر".

وتعد هجمات القرش في خليج سبنسر نادرة، إذ تضم السجلات هجومين فقط.