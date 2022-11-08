أحمد حلمي يعود للمسرح بموسم الرياض

مع النجم العربي الكبير أحمد حلمي @ahelmy… و إن شاء الله مفاجآت مع هيئة الترفيه قريبا في المملكة ومع منصة شاهد 🇸🇦🇪🇬❤️ pic.twitter.com/zEpMCngPsH