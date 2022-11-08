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أحمد حلمي يعود للمسرح بموسم الرياض

أحمد حلمي
8 نوفمبر 2022 08:51

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية المستشار تركي آل الشيخ عن تفاصيل تعاون جديد مع الفنان المصري أحمد حلمي.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه على "تويتر" فيديو مع أحمد حلمي، تحدث خلاله عن مشروع فني عالمي سيشارك فيه بطل “واحد تاني” خلال فعاليات موسم الرياض.

وقال رئيس هيئة الترفيه: "مع النجم العربي اللي أنا فخور فيه وسعيد بشوفته اليوم، أحمد حلمي، اللي مو غريب عن البلد، مواليد السعودية وعايش في السعودية فترة".

من جانبه، رد بطل فيلم "واحد تاني" على التغريدة وكتب: "إن شاء الله نتوفق كلنا سوا ونقدم عملا مسرحيا كوميديا يكون مفاجأة جديدة تعجب الجمهور الشقيق، وتضاف إلى مفاجآت موسم الرياض المستمرة"، موجهاً شكره إلى المستشار تركي آل الشيخ على الاستقبال الكريم وحسن الضيافة.

 

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