«الحرف والصناعات التقليدية» يروي إرث الأجداد

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، افتتح معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، النسخة الثامنة من مهرجان الحرف والصناعات التقليدية تحت شعار «حرفة الأجداد.. فخر الأحفاد»، والذي يستمر على مدار 20 يوماً في الفترة من 1 لغاية 20 نوفمبر، في سوق القطارة بمنطقة العين.

تحفل نسخة هذا العام من المهرجان ببرنامج حافل بالفعاليات الثقافية الحيّة، الأنشطة، ورش العمل، والعروض التي تحتفي بتراث دولة الإمارات العريق من الحرف والصناعات التقليدية، وتشجع على تطويره، مع تسليط الضوء على أبرز الحرفيين الموهوبين في هذا القطاع.

إرث عريق

وقال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: يُعتبر مهرجان الحرف والصناعات التقليدية من أهم الفعاليات على أجندتنا الثقافية، ومنصة مثالية للحفاظ على إرثنا العريق وضمان استدامة تناقله عبر الأجيال، كما تركز هذه الفعالية على دعم الموهوبين في هذا المجال، من خلال إتاحة الفرص المهنية والإبداعية الجديدة أمامهم، وتزويدهم بالأدوات والوسائل اللازمة، والتعريف بهم على نطاق واسع، بما يضمن لهم تأسيس حياة مهنية مزدهرة تُعنى بالفنون التراثية الأصيلة.

وفي إطار فعاليات المهرجان، سيحظى الزائرون بفرصة للاستمتاع بالعروض الحرفية المباشرة التي تُظهر الأدوات والأساليب التقليدية المستخدمة لابتكار مجموعة من المصنوعات اليدوية الإماراتية الجميلة والفريدة من نوعها.

وأضاف الحوسني «يتضمن المهرجان عروضاً تقدمها فرق شعبية وفنانون معروفون، من ضمنها «العيالة»، البرامج الثقافية والتراثية التفاعلية، المسابقات، عروض الصقور، والسوق المخصّصة لعرض مجموعة متنوّعة من المصنوعات والملابس والأطعمة التقليدية، ويسهم المهرجان في تعريف الأجيال الحالية والصاعدة والراغبين في الاطلاع عن كثب على الثقافة الإماراتية، من خلال توفير تلك الفرصة لهم ليتأملوا كل تلك التفاصيل التي نسجت الروابط الاجتماعية التاريخية بأيدي الأجداد، وذلك عبر تنظم ورش ودورات تدريبية للطلاب على مدار المهرجان».

«السويعية»

ويستضيف مركز القطارة للفنون على هامش مهرجان الحرف والصناعات التقليدية، برنامج «السويعية»، وهو عبارة عن سلسلة من ورش العمل التراثية التي تهدف إلى تنمية المهارات الحرفية وتسهم في الحفاظ على التراث الإماراتي وتقاليده العريقة، بالإضافة إلى تنظيمه الموسم الثاني من ذاكرة الأغنية الإماراتية ضمن برنامج الدائرة الموسيقي «أصوات من الإمارات»، بمشاركة نخبة من الفنانين، وهم: عبدالمنعم العامري، عريب حمدان وعمر سهيل.

كما يوفر المهرجان للطلاب خلال الفترة الصباحية جولات مدرسية برفقة مرشدين تعليميين، سيتعرف خلالها الطلاب على الحرف التقليدية لدولة الإمارات بما فيها حرفة السدو، وصناعة الفخار والحبال والتلي.

يُقام المهرجان في منطقة القطارة التراثية، بما يسهم في ترسيخ مكانة العين وجهة سياحية وثقافية توفر لزوارها أرشيفاً حياً للتعرف على تاريخ وتراث دولة الإمارات.