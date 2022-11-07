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7 علامات تحذيرية للسكتة الدماغية

7 علامات تحذيرية للسكتة الدماغية
8 نوفمبر 2022 00:15

ترجمة: عزة يوسف

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لماذا يتعرض الشباب للسكتة الدماغية؟

أكد خبراء الصحة أن من أبرز أعراض السكتة الدماغية، الصداع الحاد والخدر في الوجه وجانب واحد من الجسم أو الشلل في الجسم كله، وكذلك تشوش وضبابية الرؤية والشعور بالغثيان والقيء، أو صعوبة السيطرة على توازن الجسم والدوار الشديد.
تحدث السكتة الدماغية عند حدوث اضطراب في تدفق الدم إلى المخ، ويؤدي نقص الأوكسجين الناتج عن ذلك، إلى تدمير خلايا وأنسجة المخ، وإذا لم تُعالج في الوقت المناسب، فقد يؤدي ذلك إلى تلف المخ وربما إلى الوفاة.
ويحيي العالم في 29 أكتوبر من كل عام ذكرى اليوم العالمي للسكتة الدماغية، بهدف خلق وعي عام وتوعية الناس بالمرض، الذي تزداد حالات الإصابة به سنوياً، حيث تشير التقديرات إلى أن هناك شخصاً يصاب بها كل ثلاث ثوانٍ، بمعدل 12.2 مليون شخص سنوياً.
وأوضح موقع «Hindustan Times» الهندي، أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً كانوا الأكثر عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية، لكن أصبح شائعاً بشكل متزايد بين الشباب أيضاً، بسبب أسلوب الحياة المعتمد على الجلوس لفترات طويلة والتكاسل وعدم الحركة وتناول الطعام المليء بالدهون غير الصحية.
وهناك أيضاً بعض الأدوية قد ترفع خطر الإصابة مثل العلاج بالهرمونات، بجانب الإصابة بالأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب.
وينصح الأطباء بضرورة التوجه فوراً إلى مستشفى مجهز لاستقبال مثل هذه الحالات، عند الشعور بأي من هذه الأعراض.

اليوم العالمي للسكتة الدماغية
السكتة الدماغية
الجلطة الدماغية
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