الضحية أم عشرينية.. جريمة أبكت فرنسا

فرنسا (أ ف ب)

أبكت جريمة قتل راحت ضحيتها أم في العشرين من عمرها، الشعب الفرنسي، نظم مسيرات صامتة تحمل صورتها، وتطالب الأجهزة الأمنية بسرعة تقديم القاتل إلى العدالة، وهو ما تحقق بالفعل بعد أيام على ارتكابه جريمته. وكشفت التحقيقات أن القاتل مزارع عشريني، اختطفها وحاول الاعتداء عليها، وتخلص منها بدفن جثمانها في حديقة قريبة من منزله.

وكانت جوستين فيراك، وهي أم لطفل يبلغ من العمر عامين ونصف العام، تقضي سهرة مع أصدقائها على بعد نحو أربعين كيلومتراً من منزلها الموجود في بلدية تورياك، وأعربت عن رغبتها في النوم في سيارتها، وغادرت المكان، إلا أنها اختفت أياماً عدة، فأبلغت أسرتها الشرطة، التي اكتشفت أن وراء الاختفاء جريمة قتل.