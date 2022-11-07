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ألمانيا تضبط مئات كيلوجرامات الكوكايين في شحنة بضائع

ميناء في ألمانيا
7 نوفمبر 2022 20:43

ضبطت سلطات الجمارك في مدينة دويسبورج غربي ألمانيا، كمية ضخمة من الكوكايين مخبأة في شحنة موز.
وأوضحت الجمارك أن الكمية المضبوطة تبلغ 635 كيلوجراماً وكانت مضغوطة وملفوفة في رقائق معدنية وموضوعة في عدة كراتين وأخفيت بين الموز.
تبلغ القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة نحو 44,5 مليون يورو.
وحسبما أعلن مكتب تحقيقات الجمارك في مدينة إيسن، اليوم الاثنين، فإن هذه المخدرات كانت اكتشفت قبل نحو أسبوع ونصف الأسبوع، وكان قد جلبت إلى ألمانيا في حاوية بحرية قادمة من الإكوادور عبر ميناء فليسنجن الهولندي.
خلال تفريغ شحنة الحاوية، اكتشف عاملون من الشركة المستقبلة لشحنة الموز عبوات المخدرات، وأبلغوا مكتب تحقيقات الجمارك في إيسن الذي تولى التحقيقات حالياً بتكليف من الادعاء العام.

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المصدر: د ب أ
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