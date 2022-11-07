«اللغة العربية» تمنح لجين دور «معاوية»

استعان المخرج طارق العريان بالممثل السوري لجين إسماعيل ليؤدي شخصية معاوية بن أبي سفيان في المسلسل التاريخي «معاوية»، والذي يجري تصويره حالياً في تونس، بدلاً من الفلسطيني علي سليمان لعدم إجادته أداء الحوار باللغة العربية الفصحى. كان لجين يجسد إحدى الشخصيات التاريخية الأخرى في العمل، ولكن عدم تمكن سليمان من أداء الحوار بالغة العربية الفصحى دفعه لإعلان انسحابه من العمل. ويُعد «معاوية» من أضحم المسلسلات العربية إنتاجاً فى الموسم المقبل، حيث يتردد أن ميزانيته بلغت 75 مليون دولار أميركي، وهي أضخم ميزانية لعمل تاريخي حتى الآن في الدراما العربية، تأليف خالد صلاح بمشاركة عدد من الكتاب السوريين. ويشارك في البطولة العمل عدد من الممثلين المصريين والعرب، منهم أيمن زيدان وسامر المصري وميسون أبوسعد من سوريا، وراشد الشمراني ومحمد بخش من السعودية، وأسماء جلال وسوسن بدر ومحمد رياض من مصر، وخالد هويسة وعائشة بن أحمد وسهير بن عمارة وأميرة درويش وأمير الدريدي وسهير عمارة وطارق المناعي ومحمد قريع وخالد حمام وحكيم بلكحلة وحمد مراد وياسين بن قمرة، وغانم الزرلى من تونس، وآخرون. ويقدم العمل إعادة قراءة شخصية معاوية بن سفيان، بشكل جديد ومختلف عما سبق تقديمه فى الدراما العربية. وسيتم عرض المسلسل على قناة أم بي سي ومنصة شاهد في رمضان المقبل، ويتم تصويره بالكامل في تونس.