سليم عزام: أزيائي من أفكار الأمهات

أحمد عاطف (القاهرة) من نقوش على ستارة منزلية، أو رسوم على غطاء طاولة المطبخ، وربما قطعة كروشيه بتطريز تقليدي، إلى عصفورين مطرّزين يدوياً، يستوحي مصمم الأزياء اللبناني سليم عزام تصاميمه الحديثة، ويتفنن في تحويل المشاهد اليومية التراثية إلى أزياء راقية. في مجموعته الجديدة، يعتمد عزام على نقل المشاعر الأسرية الدافئة عبر الأزياء تزامناً مع رأس السنة، وهي أجواء تجتمع فيها الأسر بالمنازل للاحتفال وتستعيد الروابط العائلية قوتها في مثل هذا الوقت من العام. يقول عزام لـ"الاتحاد": تركز المجموعة الجديدة على ألوان البرتقالي والكحلي والبني لتكون مناسبة لحالة المحبة والترابط والدفء الأسري، مع التركيز على عنصر الراحة في الملابس لتبدو وكأنها تصميمات للمنزل، ولكنها في الحقيقية تستخدم في الزيارات العائلية والتنزه في الأماكن المفتوحة أيام الأعياد. ويذكر أنه يستغل شغفه بمهنة التطريز التي تمتهنها سيدات منطقته الجبلية، الشوف اللبنانية، والتي تنتج الكثير من التصميمات والتطريزات التراثية المستوحاة من عناصر البيئة مثل الجبال والأشجار والطيور. ويستوحي مصمم الأزياء اللبناني بعض التصميمات من طفولته، فقد كانت عمته تفاجئه بعصفورين مطرّزين يدوياً، ما جعله متيماً بهذا النوع من الفن، لذلك نقل تلك العصافير الصغيرة على قطع من الثياب الراقية، وطورها لتناسب أحدث صيحات الموضة العالمية. ويستفيد عزام من مساعداته من السيدات الخبيرات في التطريز، فيأخذ برأيهن على محمل الجد أثناء وضعه للمسات الأخيرة على الملابس قبل طرحها في الأسواق، وكذلك اختياراتهن للعناصر التراثية القابلة للتطوير والتغيير. وتصميماته لا تنقل النقوش المنزلية ورموز البيئة كما هي، بل تدخل كل قطعة في مرحلة متطورة لاختيار زاوية ولمسة جديدة لتصبح في النهاية قطعة عصرية محمّلة بالكثير من قصص الطفولة والمشاهد اليومية في الحياة. ويوضح عزام: لدي الكثير من القصص لأرويها عبر الأزياء، من الأساطير القديمة والورود وعناصر الطبيعة الغنّاء لأنقلها إلى عالم الموضة بطريقة عصرية وأنيقة.