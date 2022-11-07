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«حرف الأجداد فخر الأحفاد» في سوق القطارة

«حرف الأجداد فخر الأحفاد» في سوق القطارة
7 نوفمبر 2022 15:57

أبوظبي (الاتحاد)
تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، افتتح معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي النسخة الثامنة من مهرجان الحرف والصناعات التقليدية تحت شعار «حرفة الأجداد، فخر الأحفاد»، والذي يستمر على مدار 20 يوماً في الفترة من 1 لغاية 20 نوفمبر، في سوق القطارة بمنطقة العين.
تحفل نسخة هذا العام من المهرجان ببرنامج حافل بالفعاليات الثقافية الحيّة، الأنشطة، ورش العمل، والعروض التي تحتفي بتراث دولة الإمارات العريق من الحرف والصناعات التقليدية، وتشجع على تطويره، مع تسليط الضوء على أبرز الحرفيين الموهوبين في هذا القطاع.
وقال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: يُعتبر مهرجان الحرف والصناعات التقليدية من أهم الفعاليات على أجندتنا الثقافية، ومنصة مثالية للحفاظ على إرثنا العريق وضمان استدامة تناقله عبر الأجيال. كما تركز هذه الفعالية على دعم الموهوبين في هذا المجال، من خلال إتاحة الفرص المهنية والإبداعية الجديدة أمامهم، وتزويدهم بالأدوات والوسائل اللازمة، والتعريف بهم على نطاق واسع، بما يضمن لهم تأسيس حياة مهنية مزدهرة تُعنى بالفنون التراثية الأصيلة.
وفي إطار فعاليات المهرجان، سيحظى الزائرون بفرصة للاستمتاع بالعروض الحرفية المباشرة التي تُظهر الأدوات والأساليب التقليدية المستخدمة لابتكار مجموعة من المصنوعات اليدوية الإماراتية الجميلة والفريدة من نوعها.
ويتضمن المهرجان عروضاً تقدمها فرق شعبية وفنانون معروفون، من ضمنها «العيالة»، البرامج الثقافية والتراثية التفاعلية، المسابقات، عروض الصقور، والسوق المخصّصة لعرض مجموعة متنوّعة من المصنوعات والملابس والأطعمة التقليدية. ويسهم المهرجان في تعريف الأجيال الحالية والصاعدة والراغبين في الاطلاع عن كثب على الثقافة الإماراتية، من خلال توفير تلك الفرصة لهم ليتأملوا كل تلك التفاصيل التي نسجت الروابط الاجتماعية التاريخية بأيدي الأجداد. كما ستنظم على مدار المهرجان ورش للطلاب ودورات تدريبية.
ويستضيف مركز القطارة للفنون على هامش مهرجان الحرف والصناعات التقليدية، برنامج «السويعية»، وهو عبارة عن سلسلة من ورش العمل التراثية التي تهدف إلى تنمية المهارات الحرفية وتساهم في الحفاظ على التراث الإماراتي وتقاليده العريقة، بالإضافة إلى تنظيمه الموسم الثاني من ذاكرة الأغنية الإماراتية ضمن برنامج الدائرة الموسيقي «أصوات من الامارات»، بمشاركة نخبة من الفنانين، وهم: عبدالمنعم العامري، عريب حمدان وعمر سهيل.
كما يوفر المهرجان للطلاب خلال الفترة الصباحية جولات مدرسية برفقة مرشدين تعليميين، سيتعرف خلالها الطلاب على الحرف التقليدية لدولة الإمارات بما فيها حرفة السدو، وصناعة الفخار والحبال والتلي.
يقام مهرجان الحرف والصناعات التقليدية في منطقة القطارة التراثية، بما يسهم في ترسيخ مكانة العين كوجهة سياحية وثقافية توفر لزوارها أرشيفاً حياً للتعرف على تاريخ وتراث دولة الإمارات، ويستقبل الزوّار يومياً من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 1:00 ظهراً، ومن الساعة 4:00 عصراً وحتى الساعة 11:00 ليلاً. 

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