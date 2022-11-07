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عبادي الجوهر ورحمة رياض يطربان «هلا خورفكان»

عبادي الجوهر ورحمة رياض يطربان «هلا خورفكان»
7 نوفمبر 2022 15:46

الشارقة (الاتحاد)
أحيا الفنان القدير عبادي الجوهر والفنانة الشابة رحمة رياض جمهور الموسم الجديد لـ«هلا خورفكان»، في أولى أمسياته الفنية، وشهد الحفل إقبالاً جماهيرياً كبيراً، وعاش الحضور في رحاب مدرج خورفكان أجواءً ساحرة جمعت بين تصاميم التراث العربي الأصيل والجلسات الغنائية الراقية مع الأغنية الطربية، الخليجية والعراقية.

انطلقت الجلسة الغنائية مع رحمة، التي أطلت على الحضور على وقع إيقاعات أغنية «أصعد للكمر»، وأخذت الجمهور معها إلى حالة من التناغم والتمازج، تفاعلت فيها العواطف مع الكلمة الجميلة واللحن الشجي، ضمن باقة من أجمل أغنياتها، منها: «وعد مني» و«الكوكب» و«إشاعة» و«ماكو مني»، كما أطربت الحضور بمجموعة من الأغاني العربية الشهيرة منها: «أحبك» لحسين الجسمي، و«سألوني الناس» لفيروز.

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استقبل الجمهور عبادي الجوهر بأجواء حماسية، وأبدع في جلسته بتقديم أغنياته الطربية الشهيرة، المحفورة في الذاكرة من بينها: «خلاص ارجع» و«دقايق» و«حبك سما»، واستطاع بصوته الشجي وألحانه الجميلة أن يكون حلقة وصل وارتباط بين جيلين، حيث اجتمع في الحفل من عايش نجاحات عبادي في السبعينيات والثمانينيات، وأحيا فيهم ذاكرة الزمن الجميل، أما الجيل الجديد فقد استمتع بآخر إبداعاته التي واكبت الحداثة دون أن تفقد روح الأصالة والتقاليد الغنائية العربية.

وبتقاسيم مميزة على العود، سحر الجوهر المستمعين بإبداع النغمة واللحن، وصدح بكلمات أغانيه التي يعشقها الجمهور، ومنها «سكة طويلة» و«عيونك آخر مالي» و«قالوا ترى».

 

 

عبادي الجوهر
خورفكان
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