«تحقيق أمنية» توقّع مُذكّرتي تفاهم مع «كلينكو» لدعم البرامج الإنسانية

الاتحاد (أبوظبي)

وقّعت مؤسسة «تحقيق أمنية» مُذكّرتي تفاهم مع «كلينكو» للتجارة والاستيراد والخدمات، و«كلينكو» لمعالجة النفايات، والتي ستُسهم في دعم الأهداف والبرامج الإنسانية للمؤسسة المُتعلّقة بتحقيق أمنيات الأطفال الذين يُعانون من حالات صحية خطيرة، وذلك في نطاق أبوظبي، بحضور هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، وسلطان خوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كلينكو».

وأشاد هاني الزبيدي، بجهود مجموعة «كلينكو» الرامية إلى ترسيخ الوعي المُجتمعي للاهتمام بالأطفال الذين يُمثّلون مستقبل الغد، لافتاً إلى أن المؤسسة، وبتوجيهات من حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية»، تسعى على الدوام إلى عقد الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية الرائدة والتي تُسهم في دعم جهود القيادة الرشيدة الرامية إلى نشر السعادة بين أفراد المجتمع.

وأضاف: يُسعدنا توقيع مُذكرتي التفاهم مع «كلينكو» التي سوف تُشكّل الدافع الكبير لأعمال ومبادرات وأنشطة المؤسسة وأهدافها وبرامجها الإنسانية، وتُساهم أيضاً في إضاءة شمعة الأمل في قلوب الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم مع عائلاتهم.

وقال سلطان خوري: مجموعة «كلينكو» تقدر توقيع هذه الاتفاقية مع «تحقيق أمنية»، ‏كما نشعر بالفخر كوننا جزءاً من هذا العطاء الذي يهدف إلى تحقيق رغبات الأطفال المرضى وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم.

وتابع: نتطلّع قُدماً إلى عقد المزيد من الشراكات وتوقيع العديد من مُذكّرات التفاهم التي سوف تدعم مهمّتنا في تحقيق أمنيات الأطفال المرضى، خصوصاً مع معرفتنا بالدور الكبير والهام الذي تلعبه هذه الأمنيات في توفير الدعم النفسي لهم وتشجيعهم على استكمال مسيرتهم العلاجية بسعادة.