وائل ونوال على مسرح المجاز

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت إدارة مسرح المجاز التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن إقامة حفل الفنانين وائل كفوري ونوال الزغبي يوم 12 نوفمبر الجاري، ضمن أمسية استثنائية في «ليلة لبنانية» ينتظرها عشاق الفن الراقي والطرب الأصيل.

وصرحت إدارة مسرح المجاز، أن الموقع الإلكتروني المخصص لبيع التذاكر، شهد إقبالاً كبيراً من الجمهور على مختلف فئات التذاكر، حتى نفدت بالكامل.

ويلتقي جمهور مسرح المجاز، الروماني الطراز وسط بحيرته الخلابة، الفنانين وائل ونوال، للاستمتاع بباقة منتقاة من أجمل أغانيهما الرومانسية ومواويلهما اللبنانية الشهيرة، التي حققت لهما نجاحاً وانتشاراً كبيرين خلال مسيرتهما الغنائية الحافلة، خصوصاً أن الثنائي الفني يتمتع بمكانة استثنائية في الوسط الفني العربي.

ويأتي هذا الحفل الغنائي، استكمالاً لبرامج مسرح المجاز الرامية إلى استقطاب نجوم الغناء العربي والعالمي، ممن لديهم بصمات واضحة على خريطة الفن.