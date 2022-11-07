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«لو كان» يعلم الأطفال الحفاظ على المحبة

خلال حفل التوقيع (من المصدر)
7 نوفمبر 2022 14:13

الشارقة (الاتحاد)

شهدت فعاليات الدورة ال41 لـ«معرض الشارقة الدولي للكتاب»، توقيع كتاب «لو كان»، للشاعرة والكاتبة اللبنانية لوركا سبيتي، في جناح «مجموعة كلمات».

ويصحب الكتاب الصادر عن دار «كلمات» للنشر بكلماته الشاعرية، ورسوماته الإبداعية للفنانة الإيطالية فرانسيسكا دلأورتو، القرّاء الصغار في رحلة إلى عالم الخيال، ويعلمهم سبل التخلص من المشاعر والانفعالات السلبية، والمحافظة على كل أشكال الإيجابية والمحبة، فمن العنوان، يحفز الكتاب الأطفال على إطلاق العنان للمخيلة والتفكير في الألوان والروائح.

وتعالج الكاتبة فكرة المشاعر، سواءً الإيجابية أو السلبية، لو كان لها شكل ورائحة، فكيف سيكون هذا الشكل؟ وكيف ستكون هذه الرائحة؟ «لو كان للحب شكل، سيكون على شكل الوطن، ولو كانت له رائحة، ستفوح منه رائحة ترابه».

ويبسط الكتاب فكرة معالجة المشاعر السلبية ويؤكد على أهمية معالجتها بدلاً من إخفائها، إذ لو كان للغضب، والحسد، والغيرة شكل ولون ورائحة، فلن تكون جميلة، ولهذا يتوجب على الأطفال أن يتخلصوا من هذه المشاعر وعدم السماح لها بالتأثير على حياتهم.
«لو كان للحزن شكل، سيكون مثل غصن مكسور، ولو كانت له رائحة، ستفوح منه رائحة الحطب»، ولهذا من المهم ألا نستسلم للحزن بل أن نستفيد منه في الإبداع وتحويله إلى فرح وطاقة إيجابية.

وأعربت الكاتبة عن سعادتها بالتعاون مع دار «كلمات» للنشر، والاختيار الموفق للرسامة الإيطالية، الذي يدل على احترافية الدار وعراقتها، وأشادت بجهود الشيخة بدور القاسمي، الإنسانية النبيلة التي تقدم كل أشكال الدعم والتشجيع للثقافة والمثقفين، ولصالح الجمال والإنسان وبناء عالم أفضل.

لوركا سبيتي، شاعرة وكاتبة لبنانية، لها ست مجموعات شعرية، وصدر لها عن دار الساقي كتاب «سمسم في بطن ماما»، و«لي بدل البيت بيتان»، الحاصل على جائزة «اتصالات لكتاب الطفل» 2017، وأصدرت دار «كلمات» للنشر التابعة لـ«مجموعة كلمات» أحدث كتبها «لو كان» الذي وقعته شخصياً خلال فعاليات دورة العام الجاري من المعرض.

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