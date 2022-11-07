7 نصائح من خبيرة التغذية سالي فؤاد

الشارقة (الاتحاد)

التقت مقدمة برامج الطبخ وخبيرة التغذية المصرية سالي فؤاد، مع جمهورها من زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب، في «ركن الطهي»، الذي وفر فرصةً للتفاعل مع سالي وجهاً لوجه، وطرح الأسئلة حول الوصفات التي تعدها على المسرح، مع إمكانية تذوق الأطعمة بعد الانتهاء من إعدادها.

وتتمتع سالي فؤاد بشهرة واسعة في تقديم برامج الطبخ من بينها «حلو وحادق» على قناة سي بي سي سُفرة المصرية، إلى جانب الملايين من المتابعين لها على إنستجرام، وتيك توك، ويوتيوب، حيث يتميز محتواها بالوصفات الصحية، التي تخلو من المكونات الضارة، أو المسببة لأمراض التغذية غير المتوازنة، واهتمامها بالرشاقة، واللياقة البدنية.

وهنا، نقدم لكم سبع نصائح مفيدة، أوردتها سالي فؤاد لجمهور الشارقة:

- السلطة قد لا تكون طعاماً صحياً للراغبين في تخفيف الوزن، في حال إضافة صلصة السلطة (الدرسينج) بصورة مفرطة، حيث تحتوي هذه الإضافات على قدر كبير من الدهون.

- زيت الزيتون يحتوي على العديد من العناصر المغذية، ولكن ينصح باختيار أصناف معبأة في زجاجات داكنة اللون، حيث تقلل القوارير الشفافة من جودة الزيت وقيمته الغذائية.

- الأكل العاطفي عادة تلتهم فيه أطعمة دسمة تعويضاً عن قضاء وقت سيئ، أو لتحسين المزاج، يُنصح تلافيها عبر ممارسة نشاطات ترفيهية بعيداً عن الثلاجة، كالخروج مع الأصدقاء، وممارسة الرياضة، أو الاسترخاء بالمساج، وزيارة صالون التجميل.. الخ.

- يعتبر شرب الماء بكميات كبيرة عاملاً مساعداً على تقليل الشعور بالجوع، مع الوضع في الاعتبار، الإدراك الخاطئ أحياناً لبعض الإشارات الصادرة من الدماغ، التي يفهم منها حاجة الجسم للطعام فيما تكون الحقيقة الحاجة إلى الماء فقط.

- الابتعاد عن تناول الطعام الدسم ليلاً، وإلغاء وجبة العشاء، من العادات التي تساعد الكثيرين على تخفيف الوزن، ومنع تراكم الدهون في منطقة البطن.

- يمكن للشوكولاته أن تكون طعاماً مفيداً جداً، لاحتوائها على مقويات المناعة، ومضادات الأكسدة، بشرط أن يتم تناول الأنواع التي تحتوي نسبة تفوق 60% من الكاكاو، التي تحتوي قدراً أقل من الدهون والسكريات.

- توفر العديد من الفواكه بديلاً ممتازاً للحلويات، كالفراولة، والكمثرى (الإجاص)، والجوافة، والتفاح (في حالة تناول تفاحة واحدة فقط) لكونها لا ترفع معدلات السكر في الدم.